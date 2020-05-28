北市「安心旅遊」10路線2套票出爐！住安心旅館贈觀光巴士兌換券

▲柯文哲出席「防疫踩線 從心啟動」座談會。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

隨近期疫情趨緩，台北市力拚觀光復甦，28日宣佈推出「安心旅遊專案」，除將招募安心旅宿，更推出10大旅遊路線、2大套票方案，以及加碼贈送雙層觀光巴士兌換券，鼓勵民眾在做好防疫措施下來台北旅遊。

觀光傳播局推出「安心旅遊專案」，將公開招募安心旅宿，確認防疫措施到位方能成為安心旅館。另為鼓勵民眾深度遊台北，凡消費滿額，預計限量加碼贈送入住安心旅館民眾雙層觀光巴士24小時兌換券，可透過搭乘雙層觀光巴士遊覽包含艋舺、大稻埕、西門町、故宮、101等知名景點。

觀傳局推出10條台北防疫安心旅遊路線，包含動物園貓空、陽明山北投、河濱單車大稻埕等。民眾可走訪樟樹步道與貓空田園美景近距離接觸，並品嘗具在地特色的茶鄉風味餐；也可以搭配繡球花季，到陽明山欣賞繡球花、大啖野菜餐廳，再前往北投好湯和地熱谷放鬆心靈；有單車魂的民眾也可以騎單車遊覽大稻埕，穿梭欣賞百年風華巷弄與特色南北貨。

另台北市也與商圈合作，結合景點限量加碼推出2組「祈願永康套票」，預計於6月中正式開賣，「登高為台灣加油套票」包含貓空纜車搭乘券、祈願永康消費券等，「安心與世界相遇套票」則包含袖珍博物館門票、祈願永康消費券，購買以上任一種套票，即可免費獲得永康商圈特色小禮擲筊皂一組，兩組套票各限量700份。

觀傳局也和高鐵公司合作推出「北北基好玩卡高鐵聯票」促銷專案，已於27日正式開賣，專案期間可享高鐵來回車票65折，加上價值高達2,030元的北北基好玩卡一張，以高雄到台北為例，只賣2,530元，可省下2,480元，讓民眾可以更輕鬆優惠的價格遊玩台北。

至於「台北市提振商機整合行銷計畫」，預計招募本市 1,000 家以上特約店家，規劃特約、非特約攤商店家及持振興票券之消費抽獎機制。

觀傳局長劉奕霆表示，「安心旅遊專案」結合安心旅宿、景點及商圈的多重優惠，相關細節預計在6月中將正式推出，而台北市各景點及產業面均做好防疫措施，除了戴口罩、量額溫、勤洗手外，更鼓勵民眾在做好自身防疫作為前提下安心旅遊。

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