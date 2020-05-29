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熱戀10年夫妻愛上舞蹈老師情侶！　共享「4P生活」他大讚：充滿了愛

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▲▼情侶,Double date,聚會,男女,示意圖。（圖／視覺中國）

▲2對情侶互相被彼此吸引，決定一起共組家庭。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一對相戀10年的恩愛夫妻，雖然一同生下2名愛的結晶，卻意外被舞蹈老師情侶吸引，2對伴侶就這樣展開了奇妙的4P生活，而且2名孩子也和對方相處十分融洽，另類關係引發外界好奇眼光，他們則大方回應，「我們只是想過著充滿愛的生活」。

英國《每日郵報》報導，來自納什維爾市(Nashville)的夫妻麥特(Matt)以及和卡門(Carmen)，交往10年並結婚9年的他們，去年一同去參加搖擺舞(Swing dance)課程時，意外被舞蹈老師基思(Keith)和對方女友布魯克林(Brooklyn)吸引。卡門表示，其實過去她曾和丈夫討論過有可能嘗試開放式關係，所以一遇到基思和布魯克林立即覺得雙方很有感覺，「我們4人一起出去遊玩過幾次，感情很快速就增溫」。

經歷過幾次愉快的約會，幾個月後基思和布魯克林便搬入麥特與卡門的家中，順理成章成為對方6歲與3歲小孩的教父教母，一家六口相處十分融洽，時常會一起出遊。不過特殊的關係也難免成為親友間的八卦話題，卡門表示，「許多人以為我們4人會亂搞雜交性愛，甚至擔心這樣的關係會影響到小孩」。

布魯克林則坦承，4人相處在一起時，難免有時候會吃彼此的醋，但是認為他們間的關係將會向大眾證明，「多妻多夫制度」將會成為新趨勢。麥特也同意，「其實我看過許多一夫一妻制的夫妻早已貌合神離，只是勉強維持住表面上的關係而已，那樣不是我和卡門想要的，我們想過的是充滿愛的生活」。基思則認為，在這段關係中每個人各司其職，是一個十分完美的家庭。

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