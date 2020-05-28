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腹痛以為得腎結石！　女師檢查發現「產道已開8cm」2小時生下女兒

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲女子竟然不知道自己懷孕，還以為得了腎結石。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州一名23歲女子居然在快要臨盆前2小時才知道自己懷孕，當晚她因為身體嚴重痙攣，才想到要去醫院檢查腎結石，沒想到竟然是因為自己快生了，幸好最後順利生下一名健康女嬰，誇張的經歷在網路上引發討論。

居住在布盧明頓市(Bloomington)的芭蕾舞女老師麗茲(Lizzie Quah)，近來在TikTok影片中表示，要向網友分享一個她人生中最扯的故事，去年6月23日凌晨2時，她的身體突然嚴重痙攣，劇痛的感覺就像3年前罹患腎結石一樣可怕，擔心可能病情又復發，便前去醫院進行檢查。

麗茲形容，那是她人生中經歷過最嚴重的痙攣，「我的背部和小腹異常的痛，感覺整個人就像要被撕裂了一樣」，由於醫生開腎結石的藥之前必須先確認她沒有懷孕，所以進行了身體檢查，沒想到結果不但懷孕，產道還已經打開了8公分，2小時後就生下了女兒。

奇異的故事在網路上爆紅後，麗茲接受美國媒體BuzzFeed訪問表示，由於之前完全沒有任何症狀，所以她完全不知道自己有孕在身，「我的體重只有增加一點點，那陣子因為工作太忙比較少去健身房，再加上每天都吃很飽，所以覺得體重增加很正常，人確實有變得比較容易疲倦，但我以為只是因為工作太累了」。

麗茲表示，因為下體有出血，所一直以為生理期正常，後來查資料才發現，可能是前置胎盤(Placenta praevia)症狀導致出血，才會讓她產生誤會，幸好已經出生11個月的女兒溫妮(Winnie June)身體十分健康。

故事分享後意外獲得許多有相同經驗的媽媽回覆，麗茲希望自己的故事能為所有女性以及媽媽提供幫助，「我真的不在乎那些不願意相信我的人，因為發生在我身上的事我自己最清楚，還有我的女兒才是最重要的」。

▼女子分享自己的故事。（圖／翻攝自TikTok

芭蕾舞女師腹部劇痛以為得腎結石　檢查發現「產道已開8cm」2小時生下女兒。（圖／翻攝自TikTok）

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