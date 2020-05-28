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終止oBike亂象！新北拖吊6千輛廢鐵3元標售　向業者求償千萬保管費

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▲新北拖吊6千輛oBike公開標售。（圖／交通局提供）

▲新北拖吊6千輛oBike公開標售。（圖／交通局提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

oBike衍生棄置亂象，新北市交通局聯合環保局、警察局和高灘地管理處共同執行oBike清除專案行動，計移置拖吊6千餘輛，依據「道路交通管理處罰條例」辦理拍賣，每輛以3元標售，後續交通局將依法向業者追討1,569餘萬移置費及保管費。

前年來自新加坡的台灣奧致網路科技有限公司的無樁共享單車oBike主打「隨地借、隨地還」，風靡一時，卻不時傳出佔用機車停車格，更衍生違停棄置，造成髒亂，破壞市容，民眾詬病不已。

交通局長鍾鳴時表示，oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障，違停棄置妨礙市容景觀，屢遭民眾檢舉，交通局多次通知業者仍無法有效改善，因此自去年6月嚴禁oBike利用本市道路佈放車輛營業，並聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力、調派民間拖吊業者，全力清除，全部移置於八里拖吊場。交通局 
停車營運科科長許芫綺表示，oBike大量投車，最遠遍及金山、萬里、平溪、坪林等偏鄉地區；期間，交通局多次以寄發雙掛號的公文要求業者自主巡查，並通知領回oBike，但全都因無人招領退件。

許芫綺表示，oBike清除專案行動共計拖吊清除6,308輛，由於業者早已退出市場，交通局依據「道路交通管理處罰條例」第82-1條規定公告一個月後仍無人認領即可拍賣。

交通局於去年11月辦理拍賣，並要求廠商需現場拆解6 千餘輛廢棄oBike，才能載運出保管場，以防止回流至街道，也因此歷經多次流標，最後終於在今年3月以每輛3元賣出。後續交通局將依法向該公司追繳1,569餘萬移置費及保管費。

鍾鳴時表示，「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」今天經市議會一讀通過送法規會審查，未來實施後，業者需繳納使用權利金和保証金，並規範業者的權利務，對車輛違停，市府可依法移置、保管和拍賣，以有效管理共享運具，遏止類似oBike亂象再生。

▲新北拖吊6千輛oBike公開標售。（圖／交通局提供）

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