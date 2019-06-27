「是誰害死了oBike？」　網友分析慘輸Ubike原因：沒保養超難騎

網搜小組／綜合報導

無樁式共享單車oBike自2017年進入台灣，主打「隨騎、隨停」的便利性，如今卻成了占用道路的廢鐵。有網友在PTT八卦版PO文詢問，為何oBike會慘輸Ubike（YouBike微笑單車），而大多數人的回應都是，「車況差，很難騎」、「用APP根本找不到車的正確位置」、「它是自己害死自己的」。

原PO以「是誰害死了oBike」為題，並提出自己的疑惑，「當年oBike進軍台北轟動一時，結果現在已成廢鐵」，由於oBike主打隨騎、隨停，比起受到管理Ubike更具便利性，不知道是什麼問題導致這樣悲慘的結局。

▲oBike剛引進台灣時，各界正反意見不一。（圖／ETtoday資料照）

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而網友們看完原PO的疑問，紛紛留言分享自己的意見，「沒保養車就難騎」、「你用APP根本找不到車的正確位置」、「車況差無人保養，重點超難騎，還要信用卡借車，騎完隨便丟，因為沒有固定安置的地方」、「它是自己害死自己的，軟、硬體方面都很爛」。

其實，oBike自2017年進入台北市以來，棄置問題日漸嚴重，總部在2018年6月宣布停止營運後，已形同退出台灣市場，但數千輛車在上一位使用者還車上鎖後，就無法再度使用，瞬間就變成占用道路的廢鐵，台北市交通局、宜蘭縣環保局今年5、6月間已陸續著手清除車輛，也算是讓這些無法再使用的共享單車正式退場。

▼宜蘭縣環保局開始清除廢棄的車輛。（圖／宜蘭縣環保局供）