1900輛oBike曾風光進駐宜蘭　占用道路成街頭垃圾全面清除

▲oBike風光不再成成街頭亂象，全面清除。（圖／宜蘭環保局供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台灣奧致網路科技公司自行車的oBike，2017年5月間風光進軍宜蘭，約投放1900輛，因管理成效不彰，遭棄置並占用道路情形時有所見，使用之APP程式也已經無法登錄，經通知經營管理業者亦不處理，宜蘭環保局委請清潔隊拖吊清除，再由宜蘭交通處函請業者認領，若逾期未領回，依廢棄物處理。

oBike自行車，目前屬於被拋棄狀態。但因遭人四處棄置，風光不再成為街頭垃圾，有礙觀瞻，

主打隨借隨還、不用定點停放的oBike，2017年5月風光進駐宜蘭，初期引起風潮，但違停嚴重，影響交通安全與市容觀瞻，招致不少怨言，由於欠缺後續維護，有些已不堪使用，新加坡總部2018年6月宣布停止營運，陸續退出各國市場，讓oBike前景蒙上陰影。

宜蘭環保局於2019年5月，邀集各鄉鎮市公所、警察局及交通處等單位，研商占用道路棄置oBike處理方式，會議決議由各鄉鎮市公所協助交通單位將oBike集中保管，再由交通處函請業者認領並公告1個月，公告期滿依廢棄物處理。

環保局長周錫福表示，自6月起各清潔隊已經主動拖吊清除占用道路oBike，為求慎重起見仍由宜蘭交通處公告1個月，逾期未認領即依廢棄物處理。

並呼籲民眾發現有oBike棄置於環境占用道路時，可聯繫所在地鄉鎮市公所清潔隊處理，期望於短期內儘速解決oBike亂象。