▲ 新北拖吊4000多輛oBike，將全數公告拍賣抵債。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

oBike衍生棄置亂象，新北市交通局聯合環保局、警察局和高灘地管理處共同執行oBike清除專案行動，截至7月22 日共計拖吊4000餘輛，全部移置於八里拖吊場，將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣。

來自新加坡的無樁共享單車oBike主打「隨地借、隨地還」，卻不時傳出佔用機車停車格，爭議不斷；如今更衍生違停棄置，造成髒亂，破壞市容，民眾詬病不已。

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交通局長鍾鳴時表示，oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障，違停棄置妨礙市容景觀，屢遭民眾檢舉，交通局己多次通知業者，仍無法有效改善，因此2019年6月嚴禁oBike利用新北市道路佈放車輛營業，並調派民間拖吊業者，全力清除遭棄置的oBike逾1000多輛。

▲ 新北拖吊4000多輛oBike，全部移置於八里拖吊場。

鍾鳴時說，由於oBike大量投車，加上新北市幅員廣大，交通局於是6月20日起聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力加強清除，截至22日共計清除4000餘輛，全部移置於八里拖吊場。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，oBike拖吊中永和地區最多，拖吊400多輛，其次三重區有300多輛，汐止和五股也有260多輛，而最遠遍及金山、萬里，連平溪、坪林也拖吊清除了20多輛；交通局多次以寄發雙掛號的公文要求業者自主巡查，並通知領回oBike，但全都因無人招領退件。

許芫綺表示，初步估算業者積欠的移置費和保管費達995萬餘元，新北市將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣；交通局已擬定「新北市共享運具經營業管理自治條例」，將送法制局法規會審查，後續再經市政會議、市議會通過後發布實施，以有效管理共享運具，遏止類似oBike亂象再生。

交通局再次籲請民眾，若發現違停棄置的oBike ，可透過1999專線通報，交通局將協同警察局儘速移除。