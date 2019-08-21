1180輛Obike亂停校園…台大求償破千萬「處理費」　業者判免賠

▲Obike於2017年在台大校園違停肆虐，校方當時花了破千萬成本處理，向經營商求償卻遭打臉。（示意圖，非新聞當事地點／新北市交通局提供）

記者羅志華／台北報導

曾被台北市長柯文哲看好能打敗Ubike的「Obike」，已於2019年5月30日停止服務，但Obike當年「違停亂象」留下的爛攤子，卻還得繼續收拾。Obike於2017年在台大違停肆虐，讓校方不得不出面處理；台大主張10個月內移車、保管，再加上土地租金，高達約1000萬元的費用，要Obike經營商「奧致」買單。北院21日判台大敗訴，「奧致」免賠。

台大控訴，奧致網絡於2017年6月間，沒經校方同意就擺了1180台Obike在校園；由於Obike主打隨借隨停，造成使用者經常「騎後不理」，校園內無人使用的Obike停得到處都是，讓校方不得不出面收拾。台大主張「奧致」應給付，自2017年11月3日至2017年12月31日，每次移車費50元，2018年至8月底，每次移車100元、保管費每半天25元，另計每月保管車輛土地租金71萬元，共1021萬2400元要「奧致」買單。

台大主張因處理Obike違停，使「奧致」得利，要求其付費；但「奧致」認為，Obike主打「隨借隨停」，亦為其主要獲利方式，台大拖吊Obike並集中保管，使Obike無法營利，即使占用土地放置，也不會因此得到任何利益；且台大校園本來就允許腳踏車自由進出，Obike在學校裡停得到處都是，到底讓台大損失了甚麼？「奧致」認為，他們不需給付台大移車、保管等費用，更沒有賺到任何「土地租金」。

台北地院認為，台大拖吊Obike，違反他們的營利模式，卻主張奧致「獲利」，即屬無據，且台大本來就允許腳踏車自行進出，Obike亂停到底違了甚麼法，侵害了台大甚麼權利，均屬不明；法官認為台大主張並非有據，應予駁回。