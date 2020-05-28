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蘇巧慧自爆小時候隱瞞蘇貞昌！　把2樣東西藏在課本偷看

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▲▼民進黨立委蘇巧慧自爆小時候隱瞞蘇貞昌。（圖／蘇巧慧辦公室）

▲民進黨立委蘇巧慧自爆小時候隱瞞蘇貞昌。（圖／蘇巧慧辦公室）

記者陶本和／台北報導

文化內容策進院今年3月重新打造台灣漫畫基地場館定位，28日正式對外開放；民進黨立委蘇巧慧、賴品妤都到場參與。蘇巧慧也透露，她從小就很愛看漫畫，每次考試都會瞞著爸媽去光華商場買「尼羅河女郎」和「千面女郎」回家，並且夾在課本裡偷看。

台灣漫畫基地重新開放營運，這次除了延續台灣漫畫專屬通路、創作者之家、國際櫥窗及辦理台灣漫畫媒合會與諮詢服務等5大功能之外，漫畫基地也提供軟體、硬體及平台3大升級服務。

蘇巧慧出席活動時說，小時候是好學生不能看漫畫，書包也不能帶，但考完試時，就會跟同學偷偷約去光華商場買漫畫，夾在課本裡面偷看；她還在臉書上透露，當時都會瞞著爸爸蘇貞昌跟媽媽。

蘇巧慧表示，文策院已承諾會協助漫畫產業壯大自己，透過國家力量整備產業資訊，便於產業制定發展策略，也會推動異業結合，從IP轉換成其他產業內容，運用國發基金幫大家開專案找錢。

▲▼民進黨立委蘇巧慧自爆小時候隱瞞蘇貞昌。（圖／蘇巧慧辦公室）

▲民進黨立委蘇巧慧自爆小時候隱瞞蘇貞昌。（圖／蘇巧慧辦公室）

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