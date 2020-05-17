「工地術語」難不倒蘇巧慧　「太魯」、「片擠」、「卡多羅庫」輕鬆秒答

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工地作家林立青最新著作《做工的人》近日被改編成電視劇，目前熱播中。立委蘇巧慧在最新一集的《巧之Way》裡，邀請林立青大聊影集拍攝內幕，還現場考驗蘇巧慧「工地術語」，但竟然都難不倒蘇巧慧。

節目中林立青考起蘇巧慧「工地術語」，像是「希利康」、「片擠」、「羅賴把」、「卡多羅庫」，蘇巧慧立刻拿起對應的東西回答，當題目出現「太魯」時，蘇巧慧表示自己是來自的鶯歌的立委，陶瓷的故鄉，當然知道「瓷磚」的工地用語就是「太魯」。

林立青談到本齣劇的主角之一柯叔元，所有身邊的女生都告訴他「柯叔元帥爆了」，但他馬上以姊妹淘的身分告訴大家，柯叔元這樣的角色反而不可以嫁，「嫖毒樣樣來、脾氣又差，這樣的男人不可以碰！」蘇巧慧也表示，他昨天剛看完的感受是劇中每一個角色都太帥了，跟實際的工地不太一樣，但他也同意，影集開頭以逗趣的方式吸引觀眾，但越看到後面將會發現這些主角們辛酸的另一面，就如同許多網友說的：笑著笑著就哭了。

蘇巧慧也在節目中詢問，影集中出現角色吊掛在15層樓高工地，這些場景是否都是演員真的吊在上面？林立青表示，劇中每個角色都有受過事前訓練與工安講習，不僅現場要實際上陣，每個人也會到鐵工廠受四個小時的焊鐵訓練。蘇巧慧笑稱，演員柯淑元只受過四小時訓練還可以演這麼像，實在不簡單。

▲蘇巧慧專訪林立青。（圖／翻攝巧之way YouTube）