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蘇巧慧憶去年三讀同婚專法「感動時刻」：林昶佐怒飆藍營立委3分鐘

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記者蘇晏男／台北報導

台灣去年5月17日通過同婚專法，成為亞洲第一個同性結婚合法化的國家。對此，民進黨立委蘇巧慧23日選在明天開方同婚登記屆滿週年前，邀請無黨籍立委林昶佐上YouTube節目《巧之Way》，回顧去年5月17日的感動時刻，而蘇巧慧也表示，同婚通過一年，太陽還是從東邊升起。

▲蘇巧慧邀請林昶佐上節目回顧去年5月24日立法通過同婚。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧邀請林昶佐上節目回顧去年5月24日立法通過同婚。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧回想林昶佐去年5月17日在立法院發言時，怒飆國民黨立委，短短3分鐘影片在網路上創下極高聲量，也讓許多年輕朋友感動一事，她表示，當時兩人就怕票數沒拉開差距、難平息社會紛爭，坐在台下忙算票，「還好最後蘇院長向黨團喊話，凝聚共識」。

蘇巧慧強調，過了一年，「爸爸還是爸爸，媽媽還是媽媽，太陽從東邊升起，社會沒有改變」，這讓兩人更堅信自己所相信的事情。

對於台灣開放同婚近一年來，已4021對同志圓夢，社會的性平觀念也逐漸強化，蘇巧慧透露，她發現小朋友現在看的卡通，公主已經不再被設定為「只會穿漂亮去跑趴」，而是得要聆聽和獻策，。

蘇巧慧也有感而發說：「我發現我爸爸也很有性平概念，從小男生會的、我也要會，因為事情本來就沒有分男女」。而這句話也讓身為爸爸的林昶佐頻點頭表認同。

此外，蘇巧慧與林昶佐一見面就大聊育兒經，還被幕僚考育兒小常識，結果蘇巧慧第一題就答錯，當幕僚解釋：「奶粉沖泡的適合水溫是 70度，這是WHO的建議」，蘇林倆瞬間相視而笑，一切盡在不言中。

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