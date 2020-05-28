快訊／民進黨組成「香港情勢因應小組」　譴責對岸違反對港人承諾

▲民進黨譴責中國全國人大通過「港版國安法」。（圖／翻攝自民進黨臉書）



記者陶本和／台北報導

針對香港國安法表決通過一案，民進黨28日傍晚表示，將整合黨內相關部門，組成「香港情勢因應小組」，同時表達強烈遺憾和嚴厲譴責，認為北京政府強行通過該決定，片面改變香港的自主地位，是公然違反對香港人民及國際社會的承諾，讓「一國兩制」體制形同瓦解。

民進黨表示，北京政府的一意孤行，嚴重危害香港的自由與繁榮，值此關鍵時刻，台灣會與支持民主自由的國際社會一同，和香港人民站在一起。

民進黨指出，我們支持香港的自由、民主、人權和香港自治，絕對不會改變；我們照顧香港人民的決心，也絕對不會改變，「香港是面對中共專制強權的前線，台灣社會感同身受，對於香港可能的變局，我們必須研議與推動強化支持香港的相關具體行動。」

民進黨表示，政府已宣布成立「行動專案」，為香港朋友提供必要的人道救援，民進黨亦將全力配合政府的相關作為。

同時，民進黨也注意到包括美國政府在內的國際社會已採取相關回應措施，接下來黨中央亦將整合黨內相關部門組成「香港情勢因應小組」，密切關注事態發展，隨時評估情勢，並與民間和香港朋友保持溝通，協助政府完善人道救援機制。

民進黨指出，未來將持續作為政府與民間的溝通橋樑，繼續對港人提供必要的人道協助，完善並落實照顧港人的具體機制，「面對香港變局，民進黨也有決心和信心，捍衛台灣的民主體制不受專制力量脅迫，打造一個自由與民主的堅強堡壘，作為香港人民的堅實後盾。」

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