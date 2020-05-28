李婉鈺的情傷…陳斐娟節目說他是「愛情騙子」　劉建國提告敗訴

▲民進黨立委劉建國（左），不滿主持人陳斐娟（右）為節目宣傳稱他「愛情騙子」，提告刑事不起訴後，民事再求償50萬。（圖／翻攝自劉建國臉書、陳斐娟臉書）

記者羅志華／台北報導

前新北市議員李婉鈺2017年在節目《54新觀點》上，談到與立委劉建國交往時的「床照風波」，主持人陳斐娟在臉書上，以「劉建國是愛情騙子」等字預告節目內容；劉建國不滿提告妨害名譽，刑事不起訴後，於2019年12月再告民事求償50萬，要求陳斐娟公開道歉。北院5月28日判劉建國敗訴，陳斐娟免賠。

北院審理期間，曾任李婉鈺辦公室執行長、節目錄影也在現場的陳汶濱證稱，節目錄影前他與李婉玉、陳斐娟三人對稿，李婉鈺提到劉建國於2016年5月間答應她，要在6點出來開記者會公布2人感情論及婚嫁，不料劉建國竟搶先在5點開記者會撇清「2人已是過去式」，讓她當場痛訴替劉建國付出這麼多，怎麼一下子就這樣，「幹嘛這樣騙我」；陳汶濱表示，李婉鈺在錄影中比較保守，不記得她有沒有提到「騙」，錄影結束就沒再交談了。

▲陳斐娟於審理期間，多次批評劉建國不該「以訴封口」，認為他身為政治人物，大可召開記者會澄清。（圖／記者羅志華攝）

陳汶濱另提到，李婉鈺在錄影前，還解釋了2017年「中秋醉鬧烤肉攤」事件，表示原本從沒喝醉過的她，就是因為被劉建國記者會傷到、情緒低落，才會在中秋節那天失態；李婉鈺在陳汶濱來作證前，還傳了一條引用百度「負心漢」的解釋，指劉建國就是這樣。

劉建國律師則主張，陳斐娟未向劉建國本人查證，卻以「愛情騙子」為標題替節目宣傳，顯然沒盡到媒體的義務，且李婉鈺提到的「騙」，僅指劉建國開記者會的行為，與劉建國在感情中有無出軌、不忠誠無關，與陳斐娟所指的「愛情騙子」不同，另外，陳汶濱除了對錄影時回憶的證述，其餘證詞皆與本案無關。

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