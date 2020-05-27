蔡英文要求振興券面額「小一點」　才會好領又好用

▲民進黨主席蔡英文出席中執會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎在台灣的疫情漸趨穩定，行政院預計發放振興券刺激經濟復甦，總統蔡英文27日下午以黨主席身分出席民進黨中常會，針對振興券發放，蔡英文會前受訪時強調，一定要設計到最好，最重要的目標就是好領、好用、鼓勵消費。據與會者轉述，蔡英文會中向行政院副院長陳其邁建議，希望振興券的面額能夠「小一點、生活化」，以符合民眾生活習慣。

蔡英文會前受訪時表示，振興券跟紓困不一樣，目的就是鼓勵消費，希望透過振興券達到乘數效果，「行政院也說了，我們希望把它設計到最好，好領、好用、鼓勵大家多消費，這些是最重要目標」。

根據與會者轉述，陳其邁於會中列席報告振興卷時，現場有執委反應地方不懂使用規則，也要考量長者是否理解，提出建議希望給行政院參考，蔡英文對此也持認同看法，表示行政部門應該聽取立法部門的意見，針對振興券做出妥善的規劃與因應。

據指出，振興券將在7月正式發放，民眾每付1000元將可換到3000元振興券，目前規劃採用電子支付與實體券並行，紙本方面傾向至郵局採健保卡認證購買，以避免重複領取。

一名與會者轉述，蔡英文在會中特別提醒，振興主要目的為刺激消費，如何讓民眾領到錢心情是愉快的，行政院一定要參考各界反應，納入不同的意見作為評估，陳其邁也當場點頭允諾。

該名與會者說，蔡英文會中向陳其邁建議，希望行政院在考慮振興券的面額時，能夠盡量朝向「小一點、生活化」的目標邁進，雖然還無法具體講出實際面額，但一定要符合民眾生活習慣。

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