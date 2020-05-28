雲端最前線／賄選疑雲？挺罷韓互告教育部也中槍？

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國民黨團27日召開記者會，踢爆罷韓團體疑似賄選，在投開票所附近發放200元的乾洗手，並附上文宣，總召林為洲批「請問法務部，這可以原諒嗎？」此外，挺韓陣營也指控，教育部函文各大專院校，提醒6月6日為韓國瑜罷免案投票日，教育部則澄清，是依中選會來函轉知。《雲端最前線》28日邀請資深媒體人胡孝誠、姓名學專家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨團爆罷韓涉賄選 。（圖／國民黨團提供）

健保從2017到2019年虧損701億，衛福部長陳時中日前提出防疫過後要調漲健保費。民進黨立委高嘉瑜、徐志榮建議課徵肥胖稅、酒捐，或將部分交通罰鍰事挹注健保財源。對此，新北市議員劉美芳認為，高嘉瑜的言論涉及歧視、不尊重體重過重的國民，應該對「肥胖稅」的說法道歉，網友也酸說如果真的實施，最大的受災戶恐怕是是綠營立委王定宇、蔡易餘。

因應香港人可能因「港版國安法」出現移民台灣需求，以及總統蔡英文指定提出「人道救援行動方案」，陸委會主委陳明通今（28日）提出四大指導原則，包含政府主導、陸委會作跨部會整合、由政府所成立的法人機構協處、編列預算挹注經費等。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。