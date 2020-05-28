「罷韓國家隊」陣容現形　孫大千酸：光復高雄根本是為了民進黨

▲孫大千酸民進黨為了罷韓，組成罷韓國家隊。（圖／孫大千臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市罷韓選舉倒數9天。但卻傳出不少綠營人士介入該活動，遭疑行政不中立，引來藍營人士批評。對此，前立委孫大千28日在臉書酸民進黨，為了罷韓組成「國家隊」。

孫大千諷刺，罷韓團體的幕後黑手終於現形了！別再鬼扯光復高雄是為了高雄市民，光復高雄根本就是為了民進黨。貼文中附圖則是「罷韓國家隊」，分別是中選會主委李進勇、法務部長蔡清祥、警政署長陳家欽，還有高鐵跟民進黨。

孫大千批評這些「罷韓國家隊」，為了罷韓，中選會主委竟然可以賭上項上人頭；法務部長竟然可以針對Logo被盜用一事，寬宏大量，輕輕放下；警政署長竟然可以把傳聞操作成新聞，提高罷韓行動的熱度，增加罷韓行動的張力；台灣高鐵竟然可以同步推出對於大學生的搭乘優惠方案；民進黨竟然可以組成卡司如此浩大，陣容如此堅強的「國家隊」。

孫大千說，看來不只是「阿舅要回來了」，過去長期壟斷高雄利益的「肉桶集團」也要回來了。

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