台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

記者白珈陽／台中報導

台中市一名柯姓年輕女子，透過交友軟體認識一名自稱Michael的外國男子，不久即開始交往。某日Michael表示要以郵寄的方式，跨海贈送手錶、項鍊及美金等物給柯女，數日後柯女接獲一名自稱「卡爾」的快遞公司員工電話，稱包裹過重，須先支付15萬元才能領取，柯女信以為真，便到銀行欲匯款，行員察覺有異遂報警處理。

▲柯女起初在警方勸說下，仍不相信自己遭到詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方到場向柯女說明後，柯女不以為意，途中Michael剛好打電話過去，2人就在警方面前空中傳情說著英語你儂我儂，不過當警方接過電話，向對方說「I'm police，ok~？」，對方卻嚇到掛斷電話，讓柯女的異國戀當場夢碎，但也省下了辛苦血汗錢。

台中市警局沙鹿分駐所於4日下午2時50分許，接獲台灣土地銀行沙鹿分行行員報案，稱一名年輕女子疑似遭到詐騙，須警方到場協助。警到場後了解狀況，原來是柯姓女子（22歲）因為想談戀愛，便透過交友軟體認識一名自稱Michael的老外，雙方交談甚歡，某日Michael提議要以郵寄方式，跨海贈送手錶、項鍊、手環及3疊美金作為定情信物給柯女。

數日後，柯女接到一名自稱「卡爾」的快遞公司員工電話，表示Michael寄的包裹超重，須先支付進口稅及包裹超重的費用共15萬元，柯女信以為真，就前往該銀行欲將款項匯入Michael所指定的帳戶。由於柯女在臨櫃匯款時提供的戶名不正確，行員提問款項匯給何人？聽了柯女說明目的後，行員認為柯應是遭到詐騙，遂請求警方協助。

員警到場後，向柯女提供不同的詐騙案例，欲說服柯女這一定是詐騙，但柯女始終不相信，在柯女與警方談過過程中，好巧不巧Michael正好撥打電話過去，柯女便將手機擴音打開，疑試圖讓警方相信Michael是真實存在，並非詐騙。

「Hey baby」雙方接起電話，以寶貝互稱，除互相問好，柯女也向Michael表示匯款帳戶是錯誤的，有警察找上門，但Michael不斷著急說著「it's real、it's real（這帳戶是真的），ok？」，想讓柯女趕緊將那15萬元匯進帳戶，此時警方看不過去將電話接過，直接向Michael說「Can you speak Chinese？（你會說中文嗎）」、「I'm police，ok~？（我是警察）」，對方一聽是警察，嚇得馬上將電話掛斷。

直到此刻，柯女才願意相信自己遭到詐騙，原本認為的「跨海蜜戀」竟是一場騙局，讓她心碎不已，但也好險有警方與行員的積極介入，才保住工作辛苦存下的15萬元。

沙鹿分駐所所長林俊祺表示，近年詐騙手法不斷翻新，現今網路交友盛行，卻也佈滿陷阱，凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。

▲警方與行員的積極介入，讓柯女保住辛苦工作存下的15萬元。

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