　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽／台中報導

台中市一名柯姓年輕女子，透過交友軟體認識一名自稱Michael的外國男子，不久即開始交往。某日Michael表示要以郵寄的方式，跨海贈送手錶、項鍊及美金等物給柯女，數日後柯女接獲一名自稱「卡爾」的快遞公司員工電話，稱包裹過重，須先支付15萬元才能領取，柯女信以為真，便到銀行欲匯款，行員察覺有異遂報警處理。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲柯女起初在警方勸說下，仍不相信自己遭到詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方到場向柯女說明後，柯女不以為意，途中Michael剛好打電話過去，2人就在警方面前空中傳情說著英語你儂我儂，不過當警方接過電話，向對方說「I'm police，ok~？」，對方卻嚇到掛斷電話，讓柯女的異國戀當場夢碎，但也省下了辛苦血汗錢。

台中市警局沙鹿分駐所於4日下午2時50分許，接獲台灣土地銀行沙鹿分行行員報案，稱一名年輕女子疑似遭到詐騙，須警方到場協助。警到場後了解狀況，原來是柯姓女子（22歲）因為想談戀愛，便透過交友軟體認識一名自稱Michael的老外，雙方交談甚歡，某日Michael提議要以郵寄方式，跨海贈送手錶、項鍊、手環及3疊美金作為定情信物給柯女。

數日後，柯女接到一名自稱「卡爾」的快遞公司員工電話，表示Michael寄的包裹超重，須先支付進口稅及包裹超重的費用共15萬元，柯女信以為真，就前往該銀行欲將款項匯入Michael所指定的帳戶。由於柯女在臨櫃匯款時提供的戶名不正確，行員提問款項匯給何人？聽了柯女說明目的後，行員認為柯應是遭到詐騙，遂請求警方協助。

員警到場後，向柯女提供不同的詐騙案例，欲說服柯女這一定是詐騙，但柯女始終不相信，在柯女與警方談過過程中，好巧不巧Michael正好撥打電話過去，柯女便將手機擴音打開，疑試圖讓警方相信Michael是真實存在，並非詐騙。

「Hey baby」雙方接起電話，以寶貝互稱，除互相問好，柯女也向Michael表示匯款帳戶是錯誤的，有警察找上門，但Michael不斷著急說著「it's real、it's real（這帳戶是真的），ok？」，想讓柯女趕緊將那15萬元匯進帳戶，此時警方看不過去將電話接過，直接向Michael說「Can you speak Chinese？（你會說中文嗎）」、「I'm police，ok~？（我是警察）」，對方一聽是警察，嚇得馬上將電話掛斷。

直到此刻，柯女才願意相信自己遭到詐騙，原本認為的「跨海蜜戀」竟是一場騙局，讓她心碎不已，但也好險有警方與行員的積極介入，才保住工作辛苦存下的15萬元。

沙鹿分駐所所長林俊祺表示，近年詐騙手法不斷翻新，現今網路交友盛行，卻也佈滿陷阱，凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方與行員的積極介入，讓柯女保住辛苦工作存下的15萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

淚謝唐氏兒「豐富我的人生」　肢障父攜子投入水上芭蕾勇闖帕運

台灣之恥！「台版陳同佳」跑到香港搶名錶　一審重判10年10月

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

ET快訊
潘瑋柏街頭狂嗑魯肉飯...結帳前「吐這句」　網笑：太沒包袱！
港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖
滷味6大地雷食材不要買！4原則健康吃…點了這項超級胖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

因為6顆壯陽藥...他被要求「露小頭+看菊花」　 友發討拍文遭警駁斥：搜身全依SOP

婦公園遛獒犬…他出口「要強x你」　街友被逼下跪還遭鐵棍痛毆亡

北市消防局結合慈濟、防災士　三方聯合演練攜手防疫救災

機械車台南街頭狂漏油！8機車騎士衰「雷殘」受傷　警調監視器揪出重罰

武士刀猛砍毒友脖子致死！一審判16年...他聽完面無表情還押

計程車攔腰撞女！他下車關心「塞50塊錢打發」　父親指控：人命只值這麼多　

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

因為6顆壯陽藥...他被要求「露小頭+看菊花」　 友發討拍文遭警駁斥：搜身全依SOP

婦公園遛獒犬…他出口「要強x你」　街友被逼下跪還遭鐵棍痛毆亡

北市消防局結合慈濟、防災士　三方聯合演練攜手防疫救災

機械車台南街頭狂漏油！8機車騎士衰「雷殘」受傷　警調監視器揪出重罰

武士刀猛砍毒友脖子致死！一審判16年...他聽完面無表情還押

計程車攔腰撞女！他下車關心「塞50塊錢打發」　父親指控：人命只值這麼多　

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

正對蓮池潭萬坪土地招標　底價26.6億限定「不得作住宅」

快訊／國民黨談港版國安法「高度憂慮」：挺香港有別於大陸的獨特地位

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

中職／蘇俊羽當兵沒春訓　先發角色調整中

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

國銀香港分行首季獲利罕見衰退25%　金管會分析是這三大原因

海關突告知「少一證件不能出關」　蔡旻佑爆機場驚魂...狂奔嚇出汗

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

女控性侵自比「二手貨」　教授：給我試用

單手騎車罰1.2萬　他申訴竟更慘

遭控極樂砲房偷拍　博士版李宗瑞喊冤

萬華2應召站藏巷弄　14泰女寮女被逮

獨／高雄3煞闖摩鐵　強擄少婦當籌碼

警約談80人淫趴主辦人　「帽T+口罩」進警所

朱雪璋斷人腳筋判6年落跑　檢發通緝令時效40年

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

水電工凌晨來訪…離婚媽慘被「強壓地上」硬來！

更多熱門

相關新聞

ATM轉帳會收到LINE！銀行出招防詐騙

ATM轉帳會收到LINE！銀行出招防詐騙

中信銀行去年底首創「ATM個人化服務」，響應政府政策，本行、他行客戶皆可透過中國信託LINE官方帳號綁定啟用該服務，並可綁定多個帳戶，一旦綁定後，在中國信託ATM提款和轉帳，皆會透過LINE收到通知，不用印出明細表，環保又免除收納困擾。

埔心巨峰葡萄　遭盜圖變賣葡萄乾

埔心巨峰葡萄　遭盜圖變賣葡萄乾

台東車站「借錢伯」一借6年　網諷：他要買火車

台東車站「借錢伯」一借6年　網諷：他要買火車

「侄子」來電借10萬　連親生媽名字都不知就想騙

「侄子」來電借10萬　連親生媽名字都不知就想騙

跨海投資要老父台灣匯款　警攔阻詐騙

跨海投資要老父台灣匯款　警攔阻詐騙

關鍵字：

異國戀詐騙

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

「港版國安法」正式表決通過！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／美國務卿宣布　香港不再自治

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面