台灣之恥！「台版陳同佳」跑到香港搶名錶　一審重判10年10月

▲檢警查扣林湯駿犯罪所得270萬餘元、勞力士手錶4支、PRADA等各式名牌包、TIFFANY項鍊、玉珮、墜子等贓物 。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台籍男子林湯駿於2019年10月間，在香港持空氣槍搶走市值389萬元的2支勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案，偵查期間雖香港特區政府拒絕司法互助，仍被台中檢方依強盜罪起訴，台中地院27日依加重強盜罪將他判刑10年10月，並沒收犯罪所得，可上訴。

此案發生時，香港正處「反送中」抗議聲浪之際，林湯駿於香港犯下搶案後回台，被香港政府大做文章，宣揚「送中」法案的重要性，亦被稱為「台版陳同佳」案。

台中市民林湯駿（29歲）2019年10月前往香港，先至旺角一家模型槍店，購買仿真的Glock 17黑色空氣槍，翌日中午持槍到尖沙咀麼地道「經典時計」錶行，假扮顧客欲購買港幣99萬元（約台幣389萬元）的勞力士手錶兩支，見男店員站在門口，拿出預藏槍枝強取手錶，逃出店外後，與店員發生扭打，途中空氣槍掉落在地，林隨即逃逸，隔天搭機返台。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，我國檢警以電話、社群網站訊息、電子信箱等多方管道連繫被害人，卻遭「掛電話」、「已讀不回」等不明原因無法聯繫，偵查過程中，香港錶行被害人「消極不配合」，增添偵查困難。

▲台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良。

台中地檢署指揮刑事局中打，於11月11日在林與女友的住處將他逮捕到案，並查扣犯罪所得270萬餘元、勞力士手錶4支、PRADA等各式名牌包、TIFFANY項鍊、玉珮、墜子及林嫌座車BMW一台等贓物，台中地院聲請羈押獲准，台中地檢署指出，依刑事訴訟法與香港澳門關係條例，設籍台中市的林湯駿在香港犯下最輕本刑3年以上之罪，適用我國刑法規定，台中地檢署句司法管轄權。

▲檢警查扣林湯駿座車BWM一輛。

台中地院27日依加重強盜罪將他判刑10年10月，並沒收犯罪所得，可上訴；林湯駿辯護律師表示，將等收到判決書，再決定是否提出上訴，而林以姑姑過世、父親生病要開刀，經醫師評估只剩1至2年壽命須照顧為由，聲請交保，目前由合議庭評議中。

另外，林湯駿還涉及日本與新加坡錶行搶案，但我方無審判權，加上林與被害人達成和解，此部分處分不起訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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