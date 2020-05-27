台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區大甲警分局警員，26日晚間8時許追緝一名涉嫌多起汽車毀損案的鄧姓嫌犯，並於大甲體育場大門口發現鄧男涉案的黑色休旅車，警方喝令鄧下車時，鄧竟開車衝撞員警及2輛巡邏車，員警立即朝輪胎開了一槍，鄧男仍持續開車，撞及另一輛休旅車後棄車，跳入路旁的排水溝逃逸，目前仍在逃。警方表示，已鎖定嫌犯身分，將全力持續追捕到案。

▲鄧男撞及另一輛休旅車後棄車，跳入路旁的排水溝逃逸。（圖／民眾提供）

警方表示，台中市大甲警分局員警偵辦車輛毀損案，26日晚間8時40分許在大甲區大甲體育場大門口發現涉案的鄧姓男子車輛，攔查喝令歹徒下車受檢時，駕車衝撞員警及巡邏車，員警見情況急迫，拔槍朝該車左前輪射擊一發，然而歹徒仍駕駛汽車逃逸。

▲停放路邊的休旅車遭鄧男撞擊。

鄧男逃至大安港路及新政路口時，撞到路邊停放的一輛休旅車，隨即棄車逃逸，逃到路旁的大圳躲避警方查緝，警方立即呼叫更多警網支援圍捕，仍被歹徒脫困。

▲警方立即呼叫更多警網支援圍捕，仍被歹徒脫困。

大甲警分局表示，已鎖定對象偵辦，將積極查緝該犯嫌下落，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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