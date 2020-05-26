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社會 社會焦點 保障人權

8國駐台使節團變成法國酒莊團隊…巨峰葡萄遭盜圖　詐騙賣葡萄乾

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▲埔心出產的巨峰葡萄被盜圖賣葡萄乾。（圖／埔心鄉長張乘瑜提供）

▲8國大使被盜圖稱來自法國酒莊團隊。（圖／埔心鄉長張乘瑜提供）

記者唐詠絮／彰化報導

繼花壇茉莉花被網路詐騙後，這次是直接看圖說故事，佯稱彰化埔心出產的巨峰葡萄園為南投信義鄉圖萄萄乾，還邀請法國酒莊團隊都一起來參觀，昨天鄉長張乘瑜看到這一連串的盜圖，趕緊在臉書及社群做出澄清，也已經報警追查，更呼籲民眾請勿點選，以免遭到釣魚網址受騙上當。

▲埔心出產的巨峰葡萄被盜圖賣葡萄乾。（圖／埔心鄉長張乘瑜提供）

▲百大青農胡志豪的工人在採葡萄被盜圖。（圖／埔心鄉長張乘瑜提供）

張乘瑜指出，埔心鄉巨峰葡萄全台盛名，日前還邀請前縣長魏明谷一起開直播推廣，事隔2日沒想到就出現網路詐騙，一般民眾看到這一系列圖片，還真的會被吸引，有採葡萄、也有外國人一起推銷葡萄，其實那是百大青農胡志豪葡萄果園的工人在採收的照片，及張乘瑜邀請中南美洲等8國駐台使節參訪照片，跟網站內容一點都沒關係。

▲埔心出產的巨峰葡萄被盜圖賣葡萄乾。（圖／埔心鄉長張乘瑜提供）

▲去年88工商協進會邀請8大國使節團前往埔心推廣葡萄。（圖／ETtoday資料照）

張乘瑜說，去年4月26日埔心鄉公所為提升葡萄農業行銷產業與觀光旅遊加價值，在台灣88工商協進會理事長王義郎協助下，邀請到了八國外交駐台大使共襄盛舉參與葡萄宴，讓大使們見證台灣農業生命力及一流創新的農業技術，期望協助農民有朝一日能進軍國際市場，在瞬息萬變的全球化市場佔有一席之地，沒想到卻遭盜用詐騙，手段真是惡劣可惡至極。

張乘瑜也提醒消費者，請勿點選購買，極有可能是釣魚詐騙網站，已請警察調查網站出處來源，呼籲民眾切勿上當。

▲埔心出產的巨峰葡萄被盜圖賣葡萄乾。（圖／埔心鄉長張乘瑜提供）

▲去年88工商協進會邀請8大國使節團前往埔心推廣葡萄。（圖／ETtoday資料照）

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關鍵字：

巨峰葡萄埔心釣魚詐騙

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