「侄子」來電需10萬現金周轉　啥！竟連親生母名字都不知就想騙

▲屏東縣潮州分局中山路派出所警員李育瑋、陳宜涓兩員聯手行員成功攔阻鄭婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮鄭姓婦人接到自稱侄子經商失敗，需要10萬元周轉金電話，急著到郵局匯款，郵局人員發現她欲入款項帳號不是她侄子所有，懷疑她被騙，聯絡警方前來，警方要她反問侄子母親等資料，騙徒支吾其辭，掛斷電話，成功攔阻她被騙。

潮州分局中山路派出所警員李育瑋、陳宜涓日前擔服巡邏勤務，於14時30分許接獲潮州郵局行員報案，疑有婦人遭詐騙，2員到場瞭解，發現63歲的鄭姓女婦人，於中午12時左右接到自稱侄子之人來電，聲稱經商失敗，急需現金新臺幣10萬元周轉，婦人不疑有他，遂至郵局匯款。

經行員詢問婦人與受款人關係後，查知該匯款帳戶並非婦人侄子之名，且該帳戶資金流動異常頻繁，懷疑是詐騙人頭帳戶，聯絡警方到場協助。警方到場細心對她解釋，提供相關詐騙案例佐證並詳細說明，鄭女遂回撥電話與自稱侄子之人聯繫，當反問其母親姓名時，對方卻支吾其詞，無法答明，並隨即掛斷電話，她才恢復理智，確信遭詐騙集團詐騙，停止匯款，感謝警方熱心協助。

警方提醒民眾，凡涉及「錢」之事，依照防詐三原則：1要冷靜、2要仔細聽對方說什麼、3要小心求證，或撥打165反詐騙專線，以免被騙。

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