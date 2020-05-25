　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「侄子」來電需10萬現金周轉　啥！竟連親生母名字都不知就想騙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣潮州分局中山路派出所警員李育瑋、陳宜涓 兩員聯手行員成功攔阻鄭婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州分局中山路派出所警員李育瑋、陳宜涓兩員聯手行員成功攔阻鄭婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮鄭姓婦人接到自稱侄子經商失敗，需要10萬元周轉金電話，急著到郵局匯款，郵局人員發現她欲入款項帳號不是她侄子所有，懷疑她被騙，聯絡警方前來，警方要她反問侄子母親等資料，騙徒支吾其辭，掛斷電話，成功攔阻她被騙。

潮州分局中山路派出所警員李育瑋、陳宜涓日前擔服巡邏勤務，於14時30分許接獲潮州郵局行員報案，疑有婦人遭詐騙，2員到場瞭解，發現63歲的鄭姓女婦人，於中午12時左右接到自稱侄子之人來電，聲稱經商失敗，急需現金新臺幣10萬元周轉，婦人不疑有他，遂至郵局匯款。

經行員詢問婦人與受款人關係後，查知該匯款帳戶並非婦人侄子之名，且該帳戶資金流動異常頻繁，懷疑是詐騙人頭帳戶，聯絡警方到場協助。警方到場細心對她解釋，提供相關詐騙案例佐證並詳細說明，鄭女遂回撥電話與自稱侄子之人聯繫，當反問其母親姓名時，對方卻支吾其詞，無法答明，並隨即掛斷電話，她才恢復理智，確信遭詐騙集團詐騙，停止匯款，感謝警方熱心協助。

警方提醒民眾，凡涉及「錢」之事，依照防詐三原則：1要冷靜、2要仔細聽對方說什麼、3要小心求證，或撥打165反詐騙專線，以免被騙。

►「資生堂百優精純乳霜」

導購Sloganl、連結： 二手票券豐富你的生活 https://m.etmall.com.tw/Login

ET快訊
威力彩連槓29期頭獎破5億！「這3生肖」財運最好…第一名旺中
3歲兒揹保溫袋睡著！24歲爸「白天鐵工9小時，晚間外送到凌晨
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小貨車違停害騎士撞死　司機賠80萬遭判半年…法官：80萬買不回一條命

淡水暗夜槍響「車留2彈孔」無火藥反應　警逮2人循線追緝槍手

愛滋個案管理師「4度販毒」…約藥頭醫院梯間交易！北檢追加起訴

基隆女連續行竊！20多歲新手媽「超音波照+手冊」被偷哭了…店員曝犯案手法

路燈漏電他遭電擊後猛抓睪丸、吃樹葉石頭　獲國賠1761萬

「有批稻穀好便宜」陌生男來電　屏東老農170萬積蓄險遭騙

值勤聽見「求救聲」…海巡驚見1女跌落彌陀漁港！熱心民眾拋救生圈搶救

「想吃」老婆不讓！人夫「她都不給我」怒列9罪狀喊離…妻崩潰：不能假日來嗎

「侄子」來電需10萬現金周轉　啥！竟連親生母名字都不知就想騙

大甲公車連環撞5車「肇事原因逆轉」！運將拒答…竟是腦中風「無法言語」

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

小貨車違停害騎士撞死　司機賠80萬遭判半年…法官：80萬買不回一條命

淡水暗夜槍響「車留2彈孔」無火藥反應　警逮2人循線追緝槍手

愛滋個案管理師「4度販毒」…約藥頭醫院梯間交易！北檢追加起訴

基隆女連續行竊！20多歲新手媽「超音波照+手冊」被偷哭了…店員曝犯案手法

路燈漏電他遭電擊後猛抓睪丸、吃樹葉石頭　獲國賠1761萬

「有批稻穀好便宜」陌生男來電　屏東老農170萬積蓄險遭騙

值勤聽見「求救聲」…海巡驚見1女跌落彌陀漁港！熱心民眾拋救生圈搶救

「想吃」老婆不讓！人夫「她都不給我」怒列9罪狀喊離…妻崩潰：不能假日來嗎

「侄子」來電需10萬現金周轉　啥！竟連親生母名字都不知就想騙

大甲公車連環撞5車「肇事原因逆轉」！運將拒答…竟是腦中風「無法言語」

臉部完美比例神秘數字1.618　王正坤正解美麗數字

全面振興經濟　高市旅館齊心亮燈拚觀光！

過馬路孩子掉落嬰兒車　就在她眼前被車輾...失職媽卻完全沒發現！

小貨車違停害騎士撞死　司機賠80萬遭判半年…法官：80萬買不回一條命

遊樂區才開22天！　年輕妹「彩虹吊橋」踩空墜落樹林...身上安全繩沒用

新堀江外圍店面空15個　50嵐、老陳涼麵都退租

初代Xbox OS、Win NT 3.5原始碼於網路曝光　微軟：已經展開調查

高雄市議員黃捷：若有心想聲援香港　韓國瑜應親自表態

最有錢／1萬5千點不是夢！誰是領頭羊？擺脫散戶宿命必看

邵宗海／港版「國安法」：評論立法動機與內容的爭議

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

社會熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

你家祖先在等！　信義區大樓離奇骨灰罈...警察一開全煞到

倉庫塞上億超跑　居民曝土豪身分

北港VS.台西！雲林釣蝦場外20多人大亂鬥

台中已婚警「趁機性侵」同僚女友！　他免坐牢…還可以繼續當警察

獨／政大詠春事件26秒影片曝！校方25日開教評會

還原被偷拍！美女老師吼：你倒楣了

馬偕醫院5樓竄火　醫護抱13新生兒逃生

已婚房東無套強撲女房客！喊「當我女友」：2個月免租+1萬現金！

門一開目擊老公只穿內褲！小三全裸躲棉被裡…她心碎

賞車21分鐘　強拉23歲女業務12次

桃園區間撞人？駕駛：看到邊坡有坐人

更多熱門

相關新聞

防疫新生活下一站前進高雄？衛福部這樣說

防疫新生活下一站前進高雄？衛福部這樣說

立法院衛環委員會今（25日）邀請衛福部就「健康防疫安全網建立」等專題進行報告。會前衛福部常務次長薛瑞元被問，部長陳時中墾丁行後好像有意願到台南，及會不會考慮去高雄表示，要逐步規劃，沒這麼多時間密集出去，且前提也是要穩住疫情。

黑魚群跳上岸！村民瘋傳大地震前兆

黑魚群跳上岸！村民瘋傳大地震前兆

車城海口堤岸婦人落海　海巡+釣客搶救

車城海口堤岸婦人落海　海巡+釣客搶救

副所長猝死　16歲女兒：我長大也要當警察

副所長猝死　16歲女兒：我長大也要當警察

出國、婚宴何時解禁？ 陳時中：先玩遍台灣「國外開放再稍等」

出國、婚宴何時解禁？ 陳時中：先玩遍台灣「國外開放再稍等」

關鍵字：

屏東潮州警察婦人侄子詐騙

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

北車大廳突拉封鎖線　淨空告示曝光

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　工作人員翻監視器被嚇壞

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面