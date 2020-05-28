李正皓批陳玉珍狂問港來台政治庇護人數「沒常識」：金門人醒醒呀

▲李正皓、陳玉珍。（圖／ETtoday攝影中心、記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨重申力挺香港人民立場，宣示由政院籌組「香港人道援助行動專案小組」予以實質協助，今天陸委會即向立院內政委員會進行專案報告，不過，國民黨立委陳玉珍詢問依據港澳條例第18條來台居留的港人人數，未獲陸委會主委陳明通正面答覆，讓陳玉珍大怒。名嘴李正皓隨後在臉書直批陳玉珍，政治庇護本來就是「只能做、不能說」，連這種基本常識都不知道，還可以當中華民國立委？

港澳條例第18條載明：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，而據台灣人權促進會日前的說法，已有逾20名香港抗爭者依照該法，取得我國居留權。

國民黨立委陳玉珍今在立院內政委員會詢問陸委會主委陳明通，目前有多少港人通過移民署及陸委會審查取得居留證？她昨天向兩個單位要具體數據都未果，難道這是國家機密嗎？移民署長邱豐光回應，有一定人數，也都有掌握，這部分尊重陸委會；而陳明通則表示，「我們有掌握，台權會只講一部分」。

陳玉珍繼續逼問實際人數，但陳明通始終不願正面回答，只稱「作業中」、「涉及個人」等，最後以「謝謝委員」試圖結束話題，卻引來陳玉珍反嗆「你不敢跟國人報告蔡總統撐香港的決心？」

名嘴李正皓隨後PO文直批，「陳玉珍這個人究竟是二百五還是中共同路人？」政治庇護本就是「只能做、不能說」的事，說出來，除了讓對岸抓到證據大作文章之外，還會讓對岸開始清算受政治庇護的親友家屬，請問這種事能公開說嗎？

李正皓再痛罵，「連這種基本的常識都不知道還可以當中華民國的立委？金門人醒醒呀！」

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