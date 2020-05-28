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拜登若當選總統「將為香港制裁中國」　批川普對北京態度軟弱

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▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）競選團隊27日表示，中國打算對香港實施新的國安法，若拜登當選總統，他將制裁北京。拜登團隊還指責，現任總統川普使得北京能夠限制香港的自由。

CNBC報導，拜登的高級外交政策顧問布林肯（Tony Blinken）表示，美國必須採取立場來反對中國壓制香港。布林肯提到，拜登將召集美國的盟友對中國施壓，另一方面，川普已經放棄這樣做了。

香港去年發生反送中運動，布林肯批評，川普卻讚揚了中國國家主席習近平。根據布林肯的聲明，拜登團隊將全面執行《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），包括對中國官員、金融機構、企業與個人實施制裁，「如果缺少法治支撐，中國不該從香港的自由經濟中獲得經濟利益。」

川普去年簽署《香港人權與民主法案》，要求國務院至少每年要證明香港保留一定程度的自治權，藉此符合美國提供的貿易優惠待遇。香港如今能成為全球金融中心，如今有部分也仰賴這個待遇。

川普26日表示，華府正制定強大的措施，預計本周公布內容。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日通知國會，北京擬推動的國安法破壞香港的自治權，因此他無法重新認證香港的地位符合美方的貿易優惠待遇。

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