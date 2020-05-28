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為「港版國安法」修港澳條例　陳明通鬆口：增訂施行細則

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▲▼立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院內政委員會，邀請陸委會主委陳明通就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

因應中共人大審議「港版國安法」，台灣是否重修港澳條例第18條，或啟動60條內容，陸委會主委陳明通今赴立院備詢時，首先回應稱修法「暫時沒有必要」，強調先由行政院成立「香港人道援助關懷救援小組。」但他後來在立委逼問下鬆口，會就港澳條例施行細則進行必要之增訂，以完善政府處理機制。

「港版國安法」劍指香港顛覆中共政權、分裂、恐怖活動，以及外部勢力干預四類行為，引發香港民陣強烈反彈，更升高移民聲浪。對此，總統蔡英文曾表態與港人站在一起，但亦提出廢除港澳條例（啟動60條內容）的可能，被國民黨解讀是切割。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲因應中共人大審議港版國安法，香港民眾再次上街抗議。（圖／路透社）

另外，港澳條例第18條內容，僅簡短明訂「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」是否進一步修改也受到討論，立委甚至提出，是否為充實18條，推動「難民法。」

對此，陸委會主委陳明通回應，迫切修法沒有必要，認為現行法令給與主管機關「很大空間」、彈性很大，暫時不用修法，他說明，第一，政府要超前部署；第二，保持戰略定力；第三，保持密切觀察，以實時因應。他也否認政府切割香港，認為是外界的過度解讀。

陳明通更呼籲，外界、立委、媒體不應該再用「難民」一詞來稱呼受影響的香港居民，強調「港澳條例沒有難民一說」，但他也在後續備詢時鬆口，會針對港澳條例的施行細則，進行必要增加，以完善政府的處理機制。

陳明通在休息時間接受堵訪時，進一步說明所謂港澳條第18條，是針對香港人民，政府已經站出來主導，由陸委會進行跨部會整合，成立香港人道援助關懷的行動專案小組；另對於60條部分，是因北京政府推動港版國安法，使香港高度自治的含金量下降，且若以北京的意志來看，「就是要統一，要消滅中華民國」，因此若接下來對國安有疑慮，政府會審慎評估，可能有一部分停止適用，當然也須經過立法院的同意，「所以我們是兩條腿走路。」

至於政府針對香港的人道救援計畫中，四大原則包括政府主導、陸委會跨部會協調、委託政府設立的法人機構執行，以及編列預算挹注資金。陳明通證實，所謂政府設立的法人機構即為2010年，成立的台港經濟文化合作策進會。

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