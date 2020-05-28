「血流成河是你的北京中央造成」　陳玉珍怒嗆洪申翰公開亂造謠

▲立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會28日邀陸委會報告。民進黨立委洪申翰質詢時點名召委陳玉珍，指她「掃射完畢」的言論不恰當，雖然陳玉珍解釋稱是要請政府盡快趕快以人道救援方法提出、「不要等到血流成河」，但洪申翰立刻反擊「為什麼會血流成河？也是因為妳的北京中央造成」，此舉立刻引來陳玉珍大為不滿，她強調自己沒有這樣講，「你不要在這裡公開亂指責、造謠」。

洪申翰28日在立院質詢時表示，大家都在討論北京可能通過港版國安法，總統蔡英文也因應這件事情發表台灣跟香港會站在一起這樣的聲明，提到台灣人撐香港的決心不變，最新消息也是行政院將組成人道救援專案提供協助，非常遺憾的是國民黨主席江啟臣指控切割香港言論。

「我自己必需說，這種見縫插針的說法是一種造謠。」洪申翰說，如果要講到切割香港的先驅，大家一定記得去年反送中開始時，是哪位市長面對香港情勢說不清楚、不曉得？是現在國民黨舉黨力保的韓國瑜市長，他才是真正切割香港的，大家不會忘記。

隨後，洪申翰話鋒一轉表示，他想提醒陳玉珍主席，剛講到說掃射完畢，說實話這樣說法不當；陳玉珍則解釋，自己的意思是說，要盡快趕快把人道救援方法提出，不要等到血流成河，時間是來不及。

但是，洪申翰繼續說，「為什麼會造成血流成河？也是因為你的北京中央造成」，隨即引來陳玉珍強烈不滿，她強調「不是我的北京中央」，從來沒有這樣講，要求洪申翰澄清清楚，「我在三立電視台講的是中華民國跟中華人民共和國從1949年兩岸分治成兩個國家，你不要在這裡公開亂指責、造謠，國會質詢不要造謠」。

談到港版國安法，洪申翰在質詢過程中也指出，港澳條例60條部分，對照晚上美國國務卿也說因為香港狀況，可能會取消香港特殊待遇地位，有什麼相同出發點？

陸委會主委陳明通在回應時則表示，最重要核心概念就是當初中英聯合聲明，答應政權轉移後北京高度自治，如今北京強加國安法，香港高度自治的含金量下降，「美國這些事情我們也密切注意，會變成60條將來的參考」。

不過，就在陳明通回答到一半時，洪申翰的質詢時間已到，現場的響鈴大響，陳玉珍立刻要求，「謝謝陳主委，請停止回答，時間到了」，讓對面質詢台上的洪申翰無奈苦笑說，「有點風度」。

對於洪申翰的言論，陳玉珍也強調，希望國會議員在國會質詢不要造謠，身為不分區國會議員，竟然可以公開說出謠言，「本席在三立新聞台說的是1949年後兩岸分治誠中華民國跟中華人民共和國，兩岸分治所以有兩個中央，請聽清楚」。