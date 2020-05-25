旅行箱壞了「要到德國修」！法官判RIMOWA應賠台灣原代理1147萬

▲RIMOWA在台爆代理糾紛，有消費者旅行箱壞了還要「送到德國修」，原代理慶真國際損失重大提告。（圖／RIMOWA官網）

記者羅志華／台北報導

德國頂級行李箱品牌RIMOWA於2019年1月間，爆出撤換在台代理商糾紛，不僅原廠停止供貨、在台門市關閉，甚至有消費者行李箱壞了，竟還得送回德國修理，原代理商慶真國際提告確認代理權、並求償店面提前解除租約、人員資遣費損失，北院日前判慶真獨家代理權，應至2021年12月31日，RIMOWA應賠慶真1147萬6039元。

RIMOWA在旅行史上被譽為傳奇，是世上唯一擁有超過115年歷史的行李箱品牌，卻於2017年11月間對慶真國際斷貨，迫使慶真RIMOWA在台專賣店，於2018年12月間陸續倒閉，RIMOWA更於2019年1月間，另授權「美之心國際」為新任代理商，對慶真國際造成重大損失。

慶真國際表示，雙方在合約內載明，只要專賣店租約與房東談好，授權合約便自動延長，而慶真於2012年至2017年間，也多次更新租約維持經營，不料2018年5月間，RIMOWA竟稱慶真的4間專賣店，延長租約未經他們書面同意、違反契約；慶真在爆出糾紛後，專賣店倒到剩一家仁愛專賣店、租約到2021年12月31日。

慶真主張依契約，對RIMOWA的代理權應至2021年12月31日，並依店面提前解除租約、人員資遣費等損失，向RIMOWA求償3891萬3268元。

RIMOWA認為，他們依照合約提前1年、於2017年12月20日，告知慶真將於2018年12月31日終止代理合約，且代理合約中也載明，租約必須經雙方書面同意後，才可以延長或更新，RIMOWA早於2017、2018年間，就已陸續告知不同意慶真續租專賣店，慶真在RIMOWA反對後仍執意續租，向RIMOWA求償損失並不合理。

法官參考雙方契約，認為慶真確實需經RIMOWA同意後，才得以延長專賣店租約，但其中5家店面在打租約時，都是「自動續約、無終止日」，RIMOWA當時對此知情也同意，而慶真在包含仁愛等店續約時，雖沒得到RIMOWA書面同意，但RIMOWA事後也沒表示反對，顯然不符雙方合約中「違反契約之重大基本義務」的解約條件，依慶真部分專賣店租約解除損失、人員資遣費，判RIMOWA應賠1147萬6039元，並以仁愛店租約，認定慶真代理權至2021年12月31日。

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