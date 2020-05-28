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香港女大生「我不想移民台灣」　196字理性文：黃泉下再見...網讚爆了

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港民眾上街反對「港版國安法」。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

香港這1年來局勢動盪，除了外資出走，連當地人也瘋狂尋找移民台灣資訊，甚至上估狗熱搜，對此許多台人抱持反對態度，在網上掀起口水戰，就有一名香港女大生發文吐露心聲，贊同不該把台灣看成後門，同時她也並不想移民到這來。

香港女大生在dcard寫下文章，感慨道「香港真的快淪陷了，可是我跟大家在連登看到的香港人不一樣，我不想移民去台灣！不是說台灣不好，我喜歡台灣的風土人情，只是考慮事業發展，台灣不是一個選擇。」

請繼續往下閱讀...

她犀利表示，希望大家不要把所有香港人看成一樣，「不是每一個都那麼沒禮貌、沒文化，不是每一個都那麼自私自利，針對於香港難民，我本人是反對的，移民政策一定要有一定的門檻，不能把台灣這寶島看成後門。」

▲香港女大生「我不想移民去台灣」。（圖／翻攝自dcard））

▲女大生寫下內心話。（圖／翻攝自dcard）

最後，女大生還提到，所謂的「今日香港 明日台灣」是指一國兩制，「請台灣人好好守護民主自由，我們香港黃泉之下再見。」

文章引來不少網友留言打氣，「謝謝你，終於看到理性的香港人，我們發文的目的是希望台灣的政客不要推行難民法，並且要提高移民門檻，避免損害台灣人民的利益」、「你們當然不會來啊，台灣薪水是你們的4分之1，妳來會餓死」、「有錢有能力的香港人早就移民了」、「加油...保重」。而原po看完也不禁苦笑，「謝謝你們，香港沒救了，多器官衰竭中。」

▲▼香港 汽油彈 旺角 太子站。（圖／路透）

▲香港局勢動亂。（圖／路透社）

事實上，根據移民署公告數據，2019年初因香港政府欲修訂逃犯條例，來台入境人次、居留人數、定居人數，分別較2018年成長6.63%、41.22%、35.23%。移民署署長邱豐光對此解讀，是香港居民對我國的信賴。

另外，邱豐光今日赴立法院內政委員會備詢時提到，後續對於香港居民來台尋求協助釋疑，本署也將依政策及相關法令規定，做妥適處理。

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