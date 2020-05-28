蔡正元：蔡政府放話制裁香港　把自己看得太美

▲前立委蔡正元。（資料照／記者孫于珊攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸全國人大28日審議「港版國安法」，引國際高度關注，總統蔡英文27日指出行政院會組專案，由陸委會負責規劃，針對香港朋友提出人道救援行動。不過，前立委蔡正元28日上午卻直批，蔡政府放話要制裁香港，「到底是香港制裁台灣的本事大，還是台灣制裁香港的本事大」，他們照鏡子的時候記得戴老花眼鏡，免得把自己看得太美。

蔡英文24日表示「非常關心此刻的香港」，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，根據《港澳條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步。

蔡英文27日再透露，已與行政院長蘇貞昌討論後提出「香港人道援助行動專案」，由陸委會負責盤整資源、跨部會協調，針對港人居留、安置、照顧，要在最短時間內提出完整、明確的規劃，「無論制度怎麼調整，我們照顧香港人民的決心不變」。

而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日向美國會宣布，香港已經不再自治，香港不再享有美國法律其等同1997年以前的特殊待遇。美媒分析，此決定很可能導致香港失去美國貿易特殊待遇，威脅其國際金融中心地位。

對此，蔡正元28日卻在臉書發文質疑「制裁香港？」港版國安法即將實施，美國放話要制裁香港，而台灣蔡政府也放話要制裁香港，「嗯？奇怪！」大陸通過港版國安法，不是制裁大陸而是制裁香港，真的很怪。

蔡正元指出，據說理由是，香港從此不是「高度自治」，所以美國要取消給香港的優惠，「這個實在有夠好笑」，美國每年從香港賺順差至少300億美元（約新台幣9081億元），美國企業有1400多家在香港，「能搬到那裡去」，美國超過8萬人在香港就業，且「香港股市下跌，美國人能放空多少，還是既有投資要賠多少，誰能制裁誰呀？別說笑話了」。

蔡正元也痛批，至於蔡政府也喊著要制裁香港，制裁方法是修改《港澳條例》，不給香港特殊待遇，這可能更要照照鏡子，「到底是香港制裁台灣的本事大，還是台灣制裁香港的本事大」，說直白一點，是台灣需要香港多，還是香港需要台灣多，就知道誰能制裁誰了。

蔡正元再罵，「蔡政府照鏡子的時候，記得戴上老花眼鏡，以免把自己看得太美了」。

▼蔡正元臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

其他人也看了這些...

►蔡英文宣示「人道救援香港」3方向：讓香港人在台居留、生活、工作

►外交部：若「港版國安法」通過 美國可能取消香港優惠關稅地位

►蔡英文力挺香港人：陸委會主責提出人道救援行動方案

更多熱門新聞...



►總統府：已有香港人移民來台 黎智英若申請有機制可辦理

►吳釗燮：不知推港版國安法下一步 憂心可能對台動武

►反送中之後 港人居留台灣增加41％、移民詢問度暴增3倍

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】