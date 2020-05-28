　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「港版國安法」通過壓倒性票數通過　南韓外交部回應了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸人大「2878:1」通過港版國安法。（圖／翻攝自新華社）

▲陸人大「2878:1」通過港版國安法。（圖／翻攝自新華社）

記者張方瑀／綜合報導

中國第十三屆全國人大三次會議28日正式表決通過《港版國安法》，南韓外交部也在稍早表示，香港在中國大陸「一國兩制」政策下保持繁榮和發展是非常重要的。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部發言人金仁澈（Kim In-chul）在28日的記者會上表示，香港是一個重要的地區，在人文和經濟方面都與南韓有著密切的交流，「我們認為在『一國兩制』的框架下，保持香港的繁榮和發展非常重要。」

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過《港版國安法》，最快能在6月底的會議上討論立法，8月出爐。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日正式宣布，香港已經「不再自治」，往後無法享有美國法律賦予的特殊待遇。美國國務院東亞及太平洋地區助理國務卿史達偉（David Stilwell）則透露，美國可能對香港採取調整簽證範圍、實施經濟制裁等動作。

►借鏡或示範？澳門《國安法》通過11年從未實施　北京「誤判」能在香港過關
►港版國安法料通過　外媒曝華府盤算：香港特殊地位不會取消
►陸人大「2878:1」通過港版國安法！　現場熱烈鼓掌30秒

►►防疫期間也要一樣美麗！

★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
人妻「上山採藥」真相逆轉！車震做一半突滑落　小王跳車遭輾死
雲林男中600萬卻搞丟彩券　老闆驚爆：他損失超過1800萬元
台灣5G吃到飽資費曝光！　價格全球最便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「港版國安法」通過壓倒性票數通過　南韓外交部回應了！

首爾將強化防疫2周！物流中心80↑人染疫「即起停業」　政府建議娛樂場所歇業

搖到「視網膜剝離」還腦出血！爸獨自在家顧小孩　4個月大女嬰「腦癱+失明」

借鏡或示範？澳門《國安法》通過11年從未實施　北京「誤判」能在香港過關

日本全境解封後疫情反彈　東京都等地爆發群聚感染

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

港媒：「港版國安法」違者不會送至中國審判　採無罪推定保護嫌犯

拚了！賽普勒斯：入境旅客若確診，醫藥食宿費我們出！

白人警「膝蓋壓制」黑人窒息　川普：正義終會得到伸張

全文／美國務卿認定香港不再自治　評估報告遞交國會

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

「港版國安法」通過壓倒性票數通過　南韓外交部回應了！

首爾將強化防疫2周！物流中心80↑人染疫「即起停業」　政府建議娛樂場所歇業

搖到「視網膜剝離」還腦出血！爸獨自在家顧小孩　4個月大女嬰「腦癱+失明」

借鏡或示範？澳門《國安法》通過11年從未實施　北京「誤判」能在香港過關

日本全境解封後疫情反彈　東京都等地爆發群聚感染

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

港媒：「港版國安法」違者不會送至中國審判　採無罪推定保護嫌犯

拚了！賽普勒斯：入境旅客若確診，醫藥食宿費我們出！

白人警「膝蓋壓制」黑人窒息　川普：正義終會得到伸張

全文／美國務卿認定香港不再自治　評估報告遞交國會

TOYOTA 高階版休旅Harrier跑格改裝套件　美規Venza可適用？

韓瑜火辣露溝、皮裙開到大腿根！霸氣勾「種馬老公」黃少祺登場

垃圾倒太久！狗女兒「飆淚吹狗螺」求爸出現　網笑：這麼委屈

「胖達人」案小S免賠！　生技達人與前後董座要賠538萬

空總戰情大樓化身公共藝術場域　C-LAB「限時動態」以迷幻光雕點亮古蹟

卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

皮蛋控必點「臭麻麵」！中壢銅板麵店　紅油雙拼抄手只要50元

藍營扯「罷韓賄選」被打臉！王定宇還原真相嗆：誣告要不要道歉

曬黑之後更性感！　TWICE志效「兩年前傳奇舞台」再登韓網被推爆

港版國安法「僅1人反對」全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

即／美國務卿宣布　香港不再自治

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

自稱不吃不喝82年　印度瑜伽奇人90歲去世

女模慶粉絲破600萬　狂甩30GG奶

4歲唐寶寶餓死　遺體遭老鼠啃咬　

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

他6年前硬上繼女逼輕生　酒醉想再染指小女兒…遭妻勒斃

即／雙重犯罪成立　孟晚舟案續審

想變蜘蛛人　3孩給黑寡婦咬瞬間毒發

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」

13歲少女愛上大叔　遭父親用鐮刀斬首

巨鱷球場撕打！半個頭被咬了

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

更多熱門

相關新聞

港版國安法通過　陸委會啟動人道專案

港版國安法通過　陸委會啟動人道專案

中共「全國人大」28日下午通過「港版國安法」，大陸委員會發布聲明回應，強調中共罔顧民意、強渡關山的蠻橫作法，嚴重傷害香港民主自由及法治，我政府予以強烈譴責。並表示將展開人道援助行動專案，嚴正捍衛普世價值。

兩岸熱線？　陳明通：電話就在桌上

兩岸熱線？　陳明通：電話就在桌上

反對港版國安法！　何韻詩稱「現在是戰爭」

反對港版國安法！　何韻詩稱「現在是戰爭」

到清邁當「數位遊牧族」營運成本省半

到清邁當「數位遊牧族」營運成本省半

單車客移居清邁蓋「香港村」

單車客移居清邁蓋「香港村」

關鍵字：

港版國安法南韓外交部日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

「港版國安法」正式表決通過！

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面