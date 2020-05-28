港版國安法「僅1人反對」全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

▲大陸全國人大高票通過港版國安法。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

大陸28日召開人大三次會議，下午3時許通過港版國安法，根據「央視」報導，決定通過時，人民大會堂會場內響起經久不息的熱烈掌聲，這代表中央對香港人的根本福祉的堅決維護和最大關切。

根據央視報導，港版國安法以2818同意1人反對，反對1票，棄權6票，還有1人未按表決器，高票通過表決，「決定通過時，人民大會堂會場內響起經久不息的熱烈掌聲」，這是一國兩制實踐中具有重大意義和深遠影響的大事，充分體現中央維護國家安全的堅強意志和堅定決心。





▲大陸全國人大通過港版國安法，全場響起熱烈掌聲。（圖／翻攝自央視，下同）

第十三屆全國人民代表大會第三次會議認為，近年來香港特別行政區國家安全風險突顯，為了維護國家主權、安全、發展利益，堅持和完善「一國兩制」體系，維護香港長期繁榮穩定，保障香港居民合法權益，根據《中華人民共和國憲法》第三十一條和第六十二條第二項、第十四項、第十六項的規定，以及《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，全國人民代表大會作出決定。

港版國安法正文部分共7條，全文如下：

一、決定闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；強調採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

二、決定闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式乾預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制。

三、決定明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任；強調香港特別行政區應當儘早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

四、決定明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

五、決定明確規定香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全職責、開展國家安全教育、依法禁止危害國家安全的行為和活動等情況，定期向中央人民政府提交報告。

六、決定授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。

七、決定明確，全國人大常委會決定將上述相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公佈實施。

決定自公佈之日起施行。