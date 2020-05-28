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台東看熱氣球「友搶搭順風車」　嬌貴挑車款：太差我不坐！她一張圖給教訓

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▲▼2018台東熱氣球嘉年華,台灣國際熱氣球嘉年華,台東熱氣球,熱氣球繫留,鹿野高台,熱氣球自由飛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東熱氣球嘉年華總是吸引滿滿人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「有些人就是欠教訓。」一名女網友分享厚臉皮朋友要搭順風車的奇葩事跡，明明她已經表明不順路，對方卻當作沒聽到一樣繼續拗，甚至還想先審核過車款，以免暈車，種種行徑讓原PO大翻白眼，回傳一張照讓對方閉嘴。

「愛佔便宜的人真的很討人厭！」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，她表示暑假時計畫和友人開車到台東看熱氣球，被另一名女性友人知道後，對方便主動表示想參一咖，還想搭她的順風車。

請繼續往下閱讀...

原PO向朋友表明，由於他們從新竹出發，覺得特地到台北接人實在不順路。但對方卻一廂情願表示「沒關係啦！開到台北很近，就叫他繞一下來載我們啊！」不僅如此，朋友還詢問他們屆時會開什麼車，「車子好不好坐？我容易暈車，若車子太差的我不要坐喔！」

原PO聽到這裡都傻了，回應「我朋友開的車蠻大的、是賓士加長車」，對方也興奮說想看照片。怎料，原PO隨後竟直接傳了一張「靈車照」回敬，「明明不是公主，但又有公主病的女人真的討厭死了。」

▲▼ 友人厚臉皮，想搭順風車 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲友人厚臉皮，想搭順風車還挑車款 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完，都被原PO傑出的一手逗樂了，「硬要跟著去才是最煩人」、「叫她順便給相片，車前要使用的」、「搭便車還要挑車喔」、「恥字怎麼寫呢」、「真的很敢講」、「台北坐普悠瑪明明很快又輕鬆吧」。

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