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盤點雙北各區居民特徵！三重人聞槍響「一反應」笑炸　網推爆：淡水全中

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▲▼台北車站,反鄉人潮,旅客。（圖／記者張一中攝）

▲台北車站。（圖／記者張一中攝）

記者張嘉晏／綜合報導

全台各縣市居民習慣不同，有時候一句話就能引發同鄉人的共鳴。有網友近日就在臉書上列出雙北各區居民的特徵，回憶當年網路上「如何分辨XX人」系列文章，「很精闢欸」、「笑死，淡水全中」。

「我終於知道我過年去台北玩，為何他們口頭禪跟做事都這麼特別了XD」一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上列出台北市和新北市各區居民的特徵，像是台北人因為地緣關係，講到動物園的第一秒只會先想到木柵動物園、還有以為屏東市和墾丁很近等等。

請繼續往下閱讀...

而有「真天龍國」之稱的天母，只要是當地人，幾乎無人不知「紅蘋果」，已經成為特有的通關密語。據悉，紅蘋果是天母的著名地標，幾乎所有生活雜貨都能在這裡買到。

▲▼ 永和豆漿、天母紅蘋果 。（圖／翻攝自google map）

▲天母紅蘋果 。（圖／翻攝自google map）

說到新北市淡水區，當地人都知道到漁人碼頭時，可以搭乘857號公車，不用跟觀光客擠26號；另外，由於淡水氣候潮濕、冬季風大，據說從小生活在淡水的人是很不怕冷的。

網友指出，在三重人的世界，只要要去台北車站，當地人都會簡化說「去車站」，也不會搞混。他們知道三重和二重的差別之處，半夜在路邊吃宵夜時聽到槍聲，也會淡定不為所動。

板橋地區的居民則是容易自稱自己是「板橋人」而非新北人，基本上分得出前站和後站，也分辨得出外人常搞混的台藝大和北藝大。至於永和有名的「永和豆漿」，當地居民表示那是外地人在吃的東西，每戶人家的水龍頭打開更不會有豆漿流出來。

▲▼ 永和豆漿、天母紅蘋果 。（圖／翻攝自google map）

▲永和豆漿。（圖／翻攝自google map）

不過這「如何分辨XX人」系列整理，早在2015年就引發熱議，除了雙北外，全台各縣市都有人條列出特徵，近日再被轉發到爆廢公社後熱度依然不減，引發網友討論。

原PO條列如下：

【台北】
1.搭手扶梯會自動靠右邊站
2.以為計程車路口隨手招的到
3.皮包內建悠遊卡
4.黑輪說成甜不辣
5.看到滷肉飯上面加肉鬆會很驚訝
6.以為全世界公車都是用號碼或xx線來稱呼
7.梳子的台語會說成淑辣
8.講動物園時只會想到木柵
9.成年了還不會騎機車
10.省道線道標誌不會看
11.談到跨城市(鄉鎮級)移動就不自覺說好遠(ex:從三峽移動到大溪)
12.以為屏東到墾丁很近
13.以為住透天厝的都是好野人
14.不會泡茶

【台北天母（士林）】
1.天母的歪果人跟東區阿師大的歪果人不太一樣
2.通關密語：「紅蘋果」集合

【新北淡水】
1.講得出淡水的名產 : 魚酥鐵蛋蝦捲阿給，酸梅湯也是必喝
2.去漁人碼頭玩，會知道857也可以坐，不跟觀光客擠紅26
3.去台北車站（地下街或轉板南線）會在靠近第一節車廂坐車
4.淡江中學不會簡稱為淡中，淡中是指淡水國中
5.住捷運站的會稱北淡水為「上面」，住在上面的人會稱捷運站為「下面」
6.阿給是早、中餐也可以吃、下午也可以當點心，不賣晚上，只有三家可以吃
7.知道淡水捷運站的外擴沙灘的填海造陸是後來用的
8.能夠分辨各種路線的公車
9.不逛老街，都逛英專路
10.淡水小孩是不怕冷的
11.知道很陰的地方：EX OO浴場、OO31、巧克OO、皇帝OO、 淡大某些地方、 紅樹林往登輝大道方向某處...etc

【新北三重】
1.只知道去火車站要坐39號公車
2.知道「五燈獎」魯肉飯的創始店是哪家
3.去臺北車站會說「去車站」
4.住家的形態有有很多都是透天厝
5.知道如何區分三和夜市和中央夜市
6.能分別正義北路與南路，且會說「天臺」而不會說「正義商圈」
7.對於新北高中附近的重劃區知其始末
8.能清楚辨別仁愛街斷在哪裡以及從哪裡接合
9.知道金國戲院、國園戲院及國光客運站在哪裡
10.能分別三重與二重不同之處
11.能辨識縣三重與國三重地理位置
12.知道哪個路段最多診所
13.半夜路邊吃宵夜，聞槍響不為所動。
14.角頭很多、路很亂，重劃區是亂葬崗
15.吃過豆干

【新北板橋】
1.分得出前站後站
2.把某個公園稱為追風廣場
3.中秋節跑去長興排隊
4.知道慈惠宮在哪
5.會說「我去臺北上班」之類，口語上把臺北市當成外地
6.到現在還會說「市公所」、「縣政府」
7.只有要去臺北的時候會想到捷運
8.去臺北的頻率比去土城或中和還高很多
9.二十五歲以上的板橋人，概念上把「萬華」和「臺北」當成不同地方，要去信義區還是大同區都會說要去臺北，但要去萬華就會說去萬華
10.不會在黃石市場迷路
11.聽過或會唱「火車火車吱吱叫」
12.親眼看過王炳忠
13.分得出來台藝大跟北藝大的差別
14.只有板橋人會特別強調自己是板橋人

【新北永和】
1.知道太平洋百貨之前在竹林路，前身是鴻源百貨，再前身是中信百貨
2.知道樂華夜市口的錢櫃以前是樂華戲院
3.去過樂華戲院、國華戲院、永和戲院看過電影
4.知道永和曾經有二輪戲院叫作美麗華戲院，外面還是商場，叫作gogo mall
5.看到中永和之歌，都會在心裡默默照著路線走一遍
6.永和人唸在地的國中，只有兩種選擇，而且要用身份證尾數單號雙號來分配
7.最有名的豆漿店，永和人會說那是外地人吃的，且店名不叫永和豆漿，各家各戶水龍頭打開不會有豆漿
8.向左走向右走，會回到同個地方已經習以為常
9.講到國父紀念館第一個想到的不會是台北市的

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