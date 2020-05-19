飛蟻空襲慘況！地上鋪一張「蟻屍地毯」　掃完一秤...8千人頭皮發毛嘔翻

▲爆炸多的飛蟻，密集恐懼症慎入。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

飛蟻又名大水蟻，通常會在下大雨後成群出沒，且會聚集在光源處。一名網友日前就在臉書上分享超驚悚的飛蟻屍體照，數量已經多到看不清地板的原貌，清理過後拿去秤重，發現重量竟快達半公斤這麼重。貼文一出，引發網友毛炸熱議。

「空襲過後的殘局！」一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，只見他所貼出的圖中，地上遍布了整片飛蟻屍體，彷彿鋪了一張「蟻屍地毯」一樣，數量相當驚人。不僅如此，就連窗邊的溝槽也全部堆滿飛蟻，屋內幾乎無一處不淪陷。

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苦主事後將這些屍體全部都掃起來，已經可以裝滿整個畚箕，拿到磅秤上一量，重量逼近450公克，快達半公斤之重，非常驚悚。

▲▼ 全身起雞皮疙瘩了。（圖／原PO授權提供）

原PO向《ETtoday新聞雲》表示，這間房子是位在桃園市新屋區的一間老舊農舍，一般來說，每到這個季節，都會有大量的飛蟻出沒。他指出，通常室內的飛蟻比室外多很多，承租農舍3年以來，今年是他看過最壯觀的景象。

令人頭皮發麻的照片曝光後，千名網友崩潰炸狂刷留言，紛紛表示「長輩知道你在玩柴魚片嗎」、「不仔細看真的像油蔥酥灑滿地的感覺」、「我家這裡一年的量也不到照片裡的一半」、「沒有最狂只有更狂」、「我的天啊」。

其他人則是開玩笑表示都是蛋白質，「老闆，一斤多少」、「這我家的貓看到一定會超嗨」、「打個蛋花炸一下，又是一道美味料理」、「可以當釣餌」、「老闆請問怎麼賣」。

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