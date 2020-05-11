叫外送！老闆菜單「寫滿五月天歌詞」　她一句通關密語「免費小菜驚喜get」

▲麵店老闆菜單上寫滿備註。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

老闆遇到知音了！一名女網友日前訂外送時，發現老闆在菜單上寫滿了備註，仔細一看幾乎都是五月天的歌。她隨後心血來潮，也在訂單備註上寫下一句話，沒想到真的收到店家的回應，賺到一份小菜，讓她嗨喊「真的很謝謝腦（老）闆！」

「這間店的腦（老）闆真的好可愛！東西也好吃。」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上興奮發文，她表示11日凌晨突然想吃涼麵，打開外送平台後也找到一家麵店，隨後發現菜單上有很多「備註」。

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原本以為這些備註是老闆在抒發心事，不過仔細一看後，發現上頭寫著「最怕空氣突然安靜」、「當一陣風吹來 風箏飛上天空」，幾乎都是五月天的歌詞，推測老闆應該是個忠實的五迷。

原PO隨後下單時，便在備註欄上開玩笑詢問「如果報五月天的名字會多送一個皮蛋豆腐嗎？（開玩笑的）」她表示，自己真的沒有要佔店家便宜的意思，畢竟她也只點了不到100元的餐點，沒有想過店家會理會她的備註。然而，餐點到家後卻讓她又驚又喜，原來老闆還真的贈送了一份皮蛋豆腐，讓她隨後開心發文道謝，「希望腦闆也在爆廢，真的很謝謝腦闆唷！」

▲真的送了一份皮蛋豆腐 ！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們紛紛表「五迷都很棒」、「五月迷優秀」、「請知音吃皮蛋」、「太可愛的老闆」、「這老闆很可以」、「五迷萬歲」、「老闆好幽默喔」、「有五月天就給讚」、「客人吃的開心老闆也開心，沒什麼比開心更重要的事了」。

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