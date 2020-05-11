　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

叫外送！老闆菜單「寫滿五月天歌詞」　她一句通關密語「免費小菜驚喜get」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 麵店老闆是五月天迷 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲麵店老闆菜單上寫滿備註。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

老闆遇到知音了！一名女網友日前訂外送時，發現老闆在菜單上寫滿了備註，仔細一看幾乎都是五月天的歌。她隨後心血來潮，也在訂單備註上寫下一句話，沒想到真的收到店家的回應，賺到一份小菜，讓她嗨喊「真的很謝謝腦（老）闆！」

「這間店的腦（老）闆真的好可愛！東西也好吃。」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上興奮發文，她表示11日凌晨突然想吃涼麵，打開外送平台後也找到一家麵店，隨後發現菜單上有很多「備註」。

請繼續往下閱讀...

原本以為這些備註是老闆在抒發心事，不過仔細一看後，發現上頭寫著「最怕空氣突然安靜」、「當一陣風吹來 風箏飛上天空」，幾乎都是五月天的歌詞，推測老闆應該是個忠實的五迷。

原PO隨後下單時，便在備註欄上開玩笑詢問「如果報五月天的名字會多送一個皮蛋豆腐嗎？（開玩笑的）」她表示，自己真的沒有要佔店家便宜的意思，畢竟她也只點了不到100元的餐點，沒有想過店家會理會她的備註。然而，餐點到家後卻讓她又驚又喜，原來老闆還真的贈送了一份皮蛋豆腐，讓她隨後開心發文道謝，「希望腦闆也在爆廢，真的很謝謝腦闆唷！」

▲▼ 麵店老闆是五月天迷 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲真的送了一份皮蛋豆腐 ！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們紛紛表「五迷都很棒」、「五月迷優秀」、「請知音吃皮蛋」、「太可愛的老闆」、「這老闆很可以」、「五迷萬歲」、「老闆好幽默喔」、「有五月天就給讚」、「客人吃的開心老闆也開心，沒什麼比開心更重要的事了」。

►滑新聞也能變美麗！

ET快訊
快訊／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」濃黑煙竄天
看衰滴妹手搖飲！鄉民打賭1個月薪水：「轉讓或直接關」撐不過5
嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑　目擊者驚：隱形斗蓬
「遵從中央指示」新北自己審！侯友宜今發萬元紓困、420人可領
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情趨緩...何時能解封？台大公衛：至少再等一週

想去離島玩！他請教「綠島VS蘭嶼」選哪好　網推這：有度假感，海是乾淨藍

紓困金再多也無感！上班族「每年繳稅卻領不到」…怒吼：活該有勞保

全台紓困申請量破6.2萬件　何啟功：已有738人拿到錢、重複領會追回

連續28天零確診大甲媽將起駕？鄭銘坤：會很快和疫情中心研究

叫外送！老闆菜單「寫滿五月天歌詞」　她一句通關密語「免費小菜驚喜get」

新北萬件紓困申請要領回自審　衛福部：來來回回更浪費時間

看衰滴妹手搖飲！鄉民打賭1個月薪水：「轉讓或直接關」撐不過5年

0.01cc血液10分內抓「無症狀」新冠病毒　雙抗體檢測試劑最快1個月上市

新北「突襲式」送9301件紓困申請　衛福部還原過程：警衛通知才知道

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

金東旭開深V文佳煐幫整理　「記憶CP」超自然互動甜死惹

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

疫情趨緩...何時能解封？台大公衛：至少再等一週

想去離島玩！他請教「綠島VS蘭嶼」選哪好　網推這：有度假感，海是乾淨藍

紓困金再多也無感！上班族「每年繳稅卻領不到」…怒吼：活該有勞保

全台紓困申請量破6.2萬件　何啟功：已有738人拿到錢、重複領會追回

連續28天零確診大甲媽將起駕？鄭銘坤：會很快和疫情中心研究

叫外送！老闆菜單「寫滿五月天歌詞」　她一句通關密語「免費小菜驚喜get」

新北萬件紓困申請要領回自審　衛福部：來來回回更浪費時間

看衰滴妹手搖飲！鄉民打賭1個月薪水：「轉讓或直接關」撐不過5年

0.01cc血液10分內抓「無症狀」新冠病毒　雙抗體檢測試劑最快1個月上市

新北「突襲式」送9301件紓困申請　衛福部還原過程：警衛通知才知道

喬丹打職棒是「怪胎秀」　湯瑪斯早知他上不了大聯盟

哭了…加拿大向中國買口罩「800萬片不符規全報廢」　急找台灣下1000萬片！

跟著怪異討伐軍守護世界　RPG「SCARLET NEXUS」登陸XboxSX與PS5平台

連續28天本土0確診　醫師：最難的是「守成」

伊朗護衛艦「演習誤開火」擊沉自家軍艦！40船員落海失蹤…生死成謎

西甲大規模檢測2500人僅5球員確診　主席盼6月12日重啟

疫情趨緩...何時能解封？台大公衛：至少再等一週

北市逾1/3房超過40歲　僅1區屋齡不到30歲「最幼齒」

44歲佩甄體脂率只有11%！　「身體基本指數全公開」網友全看傻了

新北420人今領萬元紓困金　侯友宜發「咱同一條心照顧艱苦人」給公所基層

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

全台連下2天防大雨地區曝　1號颱可能生成！模擬路徑出爐

耳朵有痣可以嫁！她激推「從9種耳相」挑到好老公

台鐵女列車長惡搞旅客　下場出爐

新北紓困甩鍋　衛福部已建檔6095件

全聯新品桶裝「珍奶冰」　網好評：超軟Q

交通部抓包「千人重複領補助」！林佳龍：全會追回

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

里長崩潰：誰抗議？　網照片打臉

易智言：政大學生又醜又笨

梅雨鋒面閃電對流來襲！下周恐有颱發展

更多熱門

相關新聞

五月天阿信暖獻母親節歌曲...關鍵字惹粉絲想歪！

五月天阿信暖獻母親節歌曲...關鍵字惹粉絲想歪！

今適逢母親節，不少藝人都在臉書表達對媽媽的感謝，五月天也在臉書分享歌曲《洗衣機》來獻給全天下的母親，並且感性寫道：「闖禍和污泥塵蟎或過敏，都是媽媽洗，母親節快樂，不能沒有你，媽媽謝謝你」，阿信同樣分享該首歌歌詞在臉書，並寫下：「又一年了，媽媽又多辛苦一年。」

胖老爹曾遭預測倒光！網分析：外送救起的

胖老爹曾遭預測倒光！網分析：外送救起的

Line好友「老司機名單」爆神！這星座超猛

Line好友「老司機名單」爆神！這星座超猛

送餐遇「超複雜密室逃脫」網一看驚呆

送餐遇「超複雜密室逃脫」網一看驚呆

北市外送員重拳攻擊住戶　72歲翁鼻孔噴血

北市外送員重拳攻擊住戶　72歲翁鼻孔噴血

關鍵字：

五月天外送爆廢公社公開版

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

「在不瘋狂」前成員亞亞遭控搞曖昧騙50萬！

學霸女研究生墜樓亡！同學電話揭真相

「平交道巨胸妹」夜宿海生館！

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面