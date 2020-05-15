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飯糰燙爆！他順手拿「小三褲褲」隔熱效果超讚　眾媽哀號：這很貴欸...

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▲▼ 老爸拿女兒尿布當隔熱墊 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲ 老爸拿女兒尿布當隔熱墊 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

老爸急中生智啊！一名男網友在車上吃飯糰，無奈飯糰太燙，他根本拿不住，情急之下發現車上有片女兒的乾淨尿布，就靈機一動拿來隔熱，怎料效果出乎意料之好。不過媽媽網友們看到照片後都大嘆可惜，畢竟尿片一片不便宜，「小孩不能用了」、「褲型更貴」。

「連方向盤都不燙了。」一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示今早買了台式飯糰當早餐，無奈飯糰是現做的很燙手，燙得他拿都拿不住。不過他下秒卻在車上發現一片女兒的乾淨「褲型尿布」，靈機一動就拿來套在手上當隔熱墊，效果還意外不錯。

請繼續往下閱讀...

他表示，除了拿飯糰，也可以套著開車，才不會被太陽曬熱的方向盤燙到手。雖然跟衛生紙比尿布成本比較高，但他補充，用完之後手掌不留手汗，非常乾爽舒適。

▲▼尿布。（圖／取自Pixabay）

▲尿布、奶粉這些快速消耗品，佔了爸媽們每個月大部分的開銷。（圖／取自Pixabay）

不過照片曝光後，媽媽們都表示「這手套太貴了啦」、「尿布很貴欸欸欸！褲型比黏貼更貴」、「你手用過了，不能再給孩子用」。對此，原PO則秉持著環保不浪費的精神回應，因為手上有細菌，不會再給孩子用了，但也許晚上會拿回家端湯。

其他人則是笑說「有味道」，「加味的」、「從外面看起來會不會像是在吃X」、「我心裡那關過不去」。

事實上，尿布的妙用百百種，除了原PO的隔熱墊，曾有網友分享節儉的阿嬤把用不到、準備要丟掉的尿布拿來「包木瓜」，當作保護套使用。眾人看完紛紛大讚阿嬤是生活智慧王，樹上「長出4包尿布」的模樣也很逗趣。

►節儉嬤撿「廢棄尿布」！靈光一閃化作奇葩妙用　5千人看傻：真的沒有極限

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