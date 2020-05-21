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雨衣女狂撈舊衣回收！不喜歡「通通丟地上」任淋雨　見車心虛躲…翻完閃人

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲雨衣女狂翻回收桶，不喜歡的舊衣直接丟地上。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問我可以舉發她嗎？」一名女網友日前在臉書《爆廢公社公開版》貼出一段影片，只見她拍下一位雨衣女正在狂撈舊衣回收箱，不僅整個人趴到桶子上翻衣服，看到喜歡的就收起來，不喜歡的幾乎直接被扔地上，讓她氣呼「可不可以有點同理心。」其他人看了也直罵，「生活不好過也不能這樣啊！」

原PO貼出影片，文中忍不住大呼「真的很誇張欸～」看到雨衣女翻到喜歡的衣服就自己收起來、不喜歡的卻通通丟地上，讓她相當心疼負責舊衣回收工作的人，「有想過舊衣回收人的感受嗎？可不可以有點同理心？」

請繼續往下閱讀...

仔細看看影片，只見雨衣女踩在一堆不要的衣服上，踮著腳趴在舊衣回收箱的投入口，拚命地把手伸長往裡撈，看到不要的衣服就想塞回洞口，但因為又要再把裡面的衣物拿出來，便任由不要的掉出來，後面甚至直接把不喜歡的隨手往旁邊一丟。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲看到有車經過，雨衣女還趕快下來。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

雨衣女看到有車經過，還會心虛地下來，把手中衣服打開檢查之後，確認四周沒人，再次趴上衣物箱繼續翻。另外，從影片中也能看到，舊衣回收箱旁已經滿地的衣服，雖然不確定到底是雨衣女丟的，還是箱子滿到別人只能先放地上，但原PO就直批「不喜歡為什麼不放回去箱子裡？一定要丟的到處都是呢？」

女網友也在留言處透露，該位雨衣女前前後後翻了至少10分鐘，而且最後也沒有把丟在外面的衣服放回去，就任由滿地衣服在那邊淋雨，也強調「她不是流浪漢喔！只是比較貧苦的民眾。」最後原PO則是報警處理，「那些舊衣回收人員辛苦了，被這種人用的亂七八糟的，真的很糟糕。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲最後撈完了，雨衣女直接閃人，留一地衣服淋雨。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

影片讓不少人看了也很火大，「雨天淋濕，放回去也發霉了吧」、「衣服有需要就拿那都沒話講！但是至少做人要懂得規矩，而不是翻一翻就走人吧」、「當菜市場」、「所以我衣服不喜歡丟回收箱就是這樣，寧可捐給真正需要幫助的人」、「好差勁唷，我都洗好折好說，被這樣踐踏」、「舊衣回收的舊衣，是會有專人收回去分類，然後把淋濕發霉破損的挑起來，她這樣會讓整個衣服都淋濕，會整個衣服都沒辦法回收了。」

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