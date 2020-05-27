涉外流代隊長30支偷情動作片　北農駐警隊員夫妻挨告...結局逆轉！

▲北農駐警隊代隊長偷情影片外流，認為是駐警隊員夫妻幹的，怒告妨害秘密等罪，但法官認為事證不足，判夫妻無罪。（示意圖／視覺中國）

記者孫于珊／台北報導

已婚的台北農產運銷公司駐警隊代隊長，2年前被爆出「偷吃」女員工，甚至流出30支性愛片，代隊長因此懷疑是駐警隊員林姓男子及其妻洩密，怒告這對夫妻妨害秘密、加重誹謗罪。但台北地院認為證據不足，判他們無罪。可上訴。

起訴指出，林男因與代隊長有嫌隙，竟趁職務之便，於2018年3月間接觸代隊長的電腦，無故取得性愛影片，再讓妻子向電視媒體爆料，不實傳述「代隊長會先安置攝影機，然後想辦法偷拍女生」、「帶女同事在辦公室桌上從事性行為」等情事。因此檢方認為夫妻2人涉犯《刑法》洩漏利用電腦知悉他人之秘密、加重誹謗等罪嫌，林男另涉犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪嫌。

然而夫妻都否認犯行，林男更堅稱他沒有去竊取代隊長電腦中的性愛片。

法官經查，代隊長在辦公室使用的電腦，是北農公司配發，每個駐警隊員都可能接觸到該電腦；駐衛警也證稱，林男有自己的專用電腦，不會接觸到同仁的電腦，也不曾看過林男使用代隊長的電腦；其他駐警隊員也說，看不出新聞中的受訪者身分。

法官指出，新聞片段中，就算有受訪者的手部特徵，也無法僅憑此就認定受訪者是林妻，因此依證據不足，判夫妻2人無罪。

二手票券豐富你的生活

►好康別錯過～

【更多新聞】

►「戲說一姐」遭恐嚇…罹憂鬱症無法工作 求償千萬結果出爐！

►影／曾用鋼筋打前勞動局長...李明彥再闖北市府「酒瓶砸牆」 這次結局不同了

►愛我就拍給我看！假學霸誘高中女拍裸照「證明感情」…看5次賠50萬