砸大錢人工受孕10多次終成功！越洋電話報喜…夫秒提離婚　她崩潰怒揭婚外情

▲男子阿宏（化名）遭妻指控與公司女同事偷情，為此還提出分居、離婚等要求。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

男子阿宏（化名）認為妻子對他態度冷淡又時常懷疑他在外有小三，身心俱疲下訴請離婚，怎料法庭上宏妻卻拿出阿宏與小三上摩鐵的證據，直指先生與女同事通姦，隨後更難過表示自己這段時間花費無數金錢進行人工受孕，好不容易成功後先生卻提出分居要求，逼得她精神崩潰。法院審結認為阿宏漠視夫妻忠誠義務在先，駁回他離婚訴求，並判他須賠償妻子15萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。

在電子大廠上班的阿宏因工作關係時常要到國外出差，他主張2015年結婚後，老婆不只常因生活瑣事與他爭吵，即便他將前去美國長期出差的前一天，妻子仍對他不理不睬、非常冷淡，且逢年過節家庭聚餐，妻子也都會以各項理由拒絕參加，就算有出席以也不發一語。

阿宏再稱，2018年8月間妻子指控他與女同事曖昧，藉故將他手機搶走後，他慘遭岳母的同居人出氣毆打，致身上多處擦挫傷。案發隔月他因認為自己與妻2人已形同陌路，請律師發函提出離婚，沒想到妻子直接提出500萬元贍養費條件，他認為由此可見妻子主觀上也沒有想繼續維持婚姻，故向法院訴請離婚。

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▲宏妻無奈表示，自己努力花錢想為阿宏生下一子，怎料最終仍遭拋棄。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

法庭上宏妻表示，自己與先生婚後感情融洽，就算對方需常出差她也不曾抱怨，且2人達成生小孩的共識後，她為完成老公心願，更自費砸大錢進行人工試管植入受孕手術10多次，怎料一次她終於懷孕成功時，老公卻從墨西哥打越洋電話回來，提出返國後要分居並離婚的要求，讓她大為震驚，難以接受。

宏妻說，老公返國後就真的在外租屋拒絕返家，又一日2人見面時，先生竟將懷有身孕的她強壓在地，隨後產檢因見胎兒出現異狀，她只好進行人工引產，更難過的是當她與先生提起此事時，對方依舊冷淡回應。她辯稱當初會提出500萬元離婚條件是因不想離婚，才開出高額贍養費，後來經仔細追查，才發現原來老公早有外遇。宏妻稱，2018年10月間她為求證，有詢問小三「是否與阿宏發生關係」，當時小三親口回應「有啊那怎樣」，後來她返家質問先生，先生也點頭默認。

新北地院勘驗宏妻提供的錄音檔認為，雖難認阿宏一定有與小三上床，但根據阿宏單方面提出分居、老婆流產後他不聞不問，以及敷衍回應外遇後甚至提出離婚要求一事，可見2人婚姻出問題是阿宏先漠視夫妻忠誠義務所致，審結駁回阿宏離婚之訴，另判他須賠償妻子15萬精神慰撫金。可上訴。

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