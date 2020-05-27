桃園七連霸議員張運炳投票日當天賄選　仍判刑3年半

▲桃園市無黨籍市議員張運炳賄選案，二審判刑3年6月。（圖／翻攝自桃園市議會）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳，連選連任達成7連霸，但卻在2018年的9合1大選中，被查出透過堂弟向選民賄選。一審法院將他判刑3年半、褫奪公權4年。案經上訴，高等法院二審27日宣判，仍認定他賄選，維持3年半的刑度、褫奪公權4年。可上訴。張運炳因遭判決當選無效，目前已經辭去議員職務。

現年64歲的張運炳，曾經當選5次縣議員、1次市議員，在2018年9合1大選中選情告急，但最後仍以「吊車尾」當選連任。不過他當選後就被檢調單位查出涉嫌賄選，提出民刑事訴訟。民事當選無效之訴部分，一審桃園地院2019年6月間判決當選無效，上訴二審後，張運炳自知翻盤無望，在今年初撤回上訴，並主動向桃園市議會請辭，目前已經失去議員身分。

而本案的刑事部分，檢方查出，他在2018年11月24日投票當天清晨，透過當助理的堂弟，以事後交付4000元的承諾，向林姓樁腳期約賄選；另外也請樁腳代為交付賄賂1萬1千元到4萬元不等，給予其他6名有投票權人，進行賄選。

檢方掌握事證後，逮捕張運炳，並聲請羈押獲准，張運炳一直到2019年農曆年前才獲得交保，並到市議會補宣誓就職。全案經檢方提起公訴後，一審法院認定張運炳有罪，判刑3年6月、褫奪公權4年。

案經上訴，二審高等法院仍認定張運炳有罪，考量張運炳所為已破壞選舉追求之公正性，並對其他候選人造成不公平之競爭，敗壞選舉之純正風氣；另外他曾於1994年的議長選舉時收賄而遭判刑定讞，卻又犯本案，高院認為他已知賄選之惡性而仍為之，尤難認有何顯可憫恕之特別情狀，因此仍判刑3年6月、褫奪公權4年。可上訴。