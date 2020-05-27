遭周玉蔻稱為頂新「門神」　羅智強求償千萬元再敗訴

▲周玉蔻遭羅智強求償千萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人周玉蔻在2014年底上政論節目時，指稱前總統府副秘書長羅智強是頂新集團的「門神」，遭羅提出民刑事訴訟。刑事部分周玉蔻最後獲判無罪確定。民事部分，羅智強則求償一千萬元名譽損失。一審羅智強敗訴，上訴二審後，高等法院27日再度判決羅智強敗訴，可再上訴。

本案緣於2014年底，周玉蔻多次公開批評前總統馬英九團隊與頂新集團關係匪淺，說馬英九曾經收受頂新集團政治獻金2億元，也說馬英九成立的新台灣人基金會有10億元資產。（以上均經提起誹謗告訴，周玉蔻多遭判有罪定讞）周玉蔻更在12月29日的政論節目中，說羅智強是頂新集團的「門神」，曾與頂新集團董事長魏應交多次餐敘，幫忙頂新集團鞏固101大樓經營權。羅智強不滿，先提出刑事告訴，周玉蔻被依「妨害名譽罪」提起公訴。

一審判決周玉蔻無罪，羅智強上訴二審，周玉蔻在開庭前一天親自致電羅智強，邀請他上節目。但羅智強在臉書上回應「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，沒齒不忘！」最後更嗆「妳少來惺惺作態！我不會去上妳的節目！我連和妳同台，都覺得髒了自己相信的理念！」周玉蔻最後還是獲判無罪確定，羅智強更在法庭外大罵「噁心！噁心！」他強調，他對周玉蔻「絕不妥協、絕不縱容、絕不姑息。」

周玉蔻刑事無罪確定後，羅智強堅持提出民事訴訟，求償名譽損失1千萬元，並要求登報道歉。一審判決羅智強敗訴，羅智強上訴二審，高等法院二審審理後，根據刑事無罪判決，還是認為周玉蔻並未侵害羅智強名譽，因此27日再度駁回羅智強的請求。本案仍可再上訴。

