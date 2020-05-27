「戲說一姐」遭恐嚇…罹憂鬱症無法工作　求償千萬結果出爐！

▲陳小菁飾演《炮仔聲》惡女「蔡韻如」後，知名度大開， 卻遭鐘男恐嚇，讓她精神受創，法官判鐘男應賠償陳小菁10萬元。（圖／三立提供／翻攝自Facebook／陳小菁）

記者孫于珊／台北報導

本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）因演出《炮仔聲》而聲名大噪，甚至有「戲說一姐」之稱，但有一名男子鐘福立卻爆料陳小菁棄養公公等不實內容，甚至傳訊恐嚇陳小菁及她丈夫，陳小菁因此告鐘男恐嚇，並求償1000萬元。台北地院民事判決出爐，判鐘男應賠10萬為適。可上訴。

陳小菁主張，鐘男於2018年5月3日傳送「你爸爸至少打100通電話給我」、「真話紀錄說盡你所做的壞事」、「也可以公開出來」等訊息，到她的丈夫手機，鐘男截圖後，隔日再傳訊給她稱，「欠我的，還我就好」、「不還我也沒關係，就來還原真相」、「做那麼多壞事，也應該要公佈出來了」、「不管你告我，還是我告你，就來還原真相」、「我看最好是公佈給社會大眾知道」等內容，因此決定提告。

陳小菁說，鐘男的行為讓她心生畏懼，罹患「適應障礙合併焦慮及憂鬱症」，無法出門工作，受有非財產上的損害，請求鐘男賠償1000萬元。

由於鐘男經合法通知未到庭，也沒提出書狀聲明，因此法官以一造辯論判決，認為事證明確，審酌後判鐘男應賠10萬元。

刑事部分，鐘男犯後坦承犯行，法官判他拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，緩刑期間應向指定機關提供60小時義務勞務並接受法治教育課程4場。

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