曾用鋼筋打前勞動局長...李明彥再闖北市府「酒瓶砸牆」　這次結局不同了

▲李男至北市府，邊直播邊以「酒瓶砸牆」的方式陳情，被依違反《社維法》裁罰2000元。（圖／翻攝自李明彥臉書）

記者孫于珊／台北報導

曾用鋼筋打傷前台北市勞動局長賴香伶的勞工運動人士李明彥，去年10月闖勞動局砸酒瓶，斥責勞檢作假、北捷、中油等弊案，挨告《侮辱公署罪》，不過獲北檢不起訴。不料李男今年3月又再犯，跑到市府以「酒瓶砸牆」陳情，台北地院依違反《社會秩序維護法》，無正當理由，藉端滋擾公共場所，裁罰2000元罰鍰。可抗告。

李男3月23日下午5時許，進入市府並開直播表示他的訴求，影片中甚至可以看到他對員警囂張怒吼「離我遠一點！」「我上次的案子都不起訴了，你還要怎樣」等語，還說市府人員「只有吃案哪有在上班」，更表明他特地再帶米酒瓶，要跟政府抗爭！然後他把米酒瓶一砸，場面一度混亂，員警隨即上前逮捕他。

台北市政府駐警隊小隊長證稱，當天李男想找市長、副市長陳情，但未果，便開始於中央南區使用手機直播叫囂喧鬧，經駐衛警及保大勸導不聽，隨後即將隨身攜帶的1瓶紅標米酒摔向布告欄下的牆壁表達不滿。

李男不否認他的所作所為，但他辯稱，他是將有關北捷弊案的陳情書，及勞動局長賴香伶吞掉榮總外包案件，一起向市長陳情，但都沒有人要處理事情。

法官認為，李男有妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的，已踰越在一般大眾觀念中所容許的合理範圍，他的辯解是推諉卸責之詞，難以採信，因此審酌李男違犯情節及年齡智識等一切情狀後，裁罰他2000元。

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