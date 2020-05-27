　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫妻照料22隻貓「顧不好就挨罵」人夫求離婚！她反控：家暴還搞大小三肚子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子阿輝（化名）控訴自己常被妻子霸凌，忍無可忍下只好訴請離婚，怎料卻遭妻反控外遇。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／基隆報導

男子阿輝（化名）控訴在酒店上班的妻子將家中養的22隻貓丟給他照顧，他倘若照顧不好妻子就會開罵，且每每夫妻倆為瑣事鬧上警局時，他都被逼得只能在員警面前求妻原諒，長年顏面盡失下他決定訴請離婚。法庭上妻子反控阿輝拿她賺的辛苦錢養小三，還把外遇對象肚子搞大。法官審理時因阿輝拿不出被妻子霸凌的證據，加上他臉書確實有露出外遇跡象，審結駁回阿輝離婚之訴。全案仍可上訴。

阿輝主張，2015年他與妻婚後同住一屋，但妻子因在酒店上班、作息日夜顛倒，順手就將家中22隻貓全交由他照顧，不過一旦妻子認為他照顧不周，就會出言辱罵，且不僅如此，每每老婆心情不好，就會開始言語霸凌「要他滾」，並出言威脅「不滾就報警」等話，逼得他常常需在警察面前央求老婆不要挖苦他。阿輝表示，他長年下來因實在忍無可忍，也覺得彼此沒有繼續維繫關係的必要，才會向法院訴請離婚。

►偷偷分享少女秘密！

法庭上輝妻反擊表示，先生一直以來都好吃懶做，家中開銷全落在她身上，逼得她只好重回酒店賺皮肉錢，反觀先生，不僅趁她外出工作時拿她辛苦賺的錢養小三、小四，過去阿輝甚至還常使用在特種部隊習得的武術對她鎖喉、過肩摔及拳打腳踢，她無力反擊下只能報警求救。

輝妻再拿出先生臉書主頁上與1名女子臉頰緊貼、相互依偎、動作宛如情侶的親密合照，直指阿輝出軌在先。但對此，阿輝辯稱這是自己的表妹，他單方面喜歡人家，隨後又改口稱雙方是朋友，都是原住民，偶有搭肩都是正常舉動等。

基隆地院審理時認為，阿輝2018年12月31日把主頁感情狀態更新為「與某女穩定交往中」，還放上2人親密合照，這顯然不是親戚間會出現的互動，認定阿輝稱小三「表妹」是卸責之詞。法官審結因阿輝提不出遭老婆霸凌的證據，且經查又發現他曾自行離家，認為2人婚姻有破綻阿輝應負較重責任，審結判他敗訴，不准離婚。全案仍可上訴。

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
即／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋　檢警檢警拘捕中
202張電子發票全槓龜！他App一按「驚奇中2000元」
文華東方員工證實裁員、減薪、降職！200人臨時被叫開會「官網
「天和鮮物」創辦人劉天和過世！官方粉絲團：來不及道別
口罩6月1日解禁！恐爆搶購潮　業者曝「成本高」：可能會漲到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園平頭男持刀隨機強擄女學生想性侵　依「加重強制性交」起訴

涉外流代隊長30支偷情動作片　北農駐警隊員夫妻挨告...結局逆轉！

快訊／婦聯會暫時保住了！法院裁定：「別再收政治獻金」就好

機車行老闆「情慾交流」人妻！她嬌喊：是你慾火焚身…正宮目擊這幕心碎了

快訊／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋判6年定讞…檢警拘捕中

幫妻照料22隻貓「顧不好就挨罵」人夫求離婚！她反控：家暴還搞大小三肚子

影／按喇叭就不爽！罵人白痴　中壢街頭雙方大玩「碰碰車」互相提告

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

桃園平頭男持刀隨機強擄女學生想性侵　依「加重強制性交」起訴

涉外流代隊長30支偷情動作片　北農駐警隊員夫妻挨告...結局逆轉！

快訊／婦聯會暫時保住了！法院裁定：「別再收政治獻金」就好

機車行老闆「情慾交流」人妻！她嬌喊：是你慾火焚身…正宮目擊這幕心碎了

快訊／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋判6年定讞…檢警拘捕中

幫妻照料22隻貓「顧不好就挨罵」人夫求離婚！她反控：家暴還搞大小三肚子

影／按喇叭就不爽！罵人白痴　中壢街頭雙方大玩「碰碰車」互相提告

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

煎炒、涼拌不同油！專家曝「6煮法」搭配油款...用錯吃下有害物質

諾蘭《天能》真的「炸毀一架波音747」原因曝光！羅伯派汀森：太荒唐

不斷更新／新莊賽前大雨　樂天、富邦之戰延後開打

自住客推升低價屋價格　北市房市指標：房價亮過熱紅燈

搭雲霄飛車「禁止尖叫」！日本推樂園防疫守則...迪士尼跟進支持

員林基督教醫院淹水　老鼠的家也被淹…溼答答縮在牆邊發抖

日軍二戰興建10多座碉堡僅剩4座　台中議員請命：活化歷史

水利會改制「違憲」　黃金春砲轟陳吉仲「沒有重批不會醒！」

游錫堃28日召集黨朝野協商　研議發表共同聲明挺香港

里拉德一度以為賽季結束「2周什麼都沒做」　憂復賽體型走樣開始狂訓練

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！駕駛卡車內　女友昏厥

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

錢櫃80人混戰「創辦人」曝　烏特邦神祕群組起底

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

高雄騎士摔落橋下一死一傷

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

更多熱門

相關新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

近日一部「陽光美女」的影片在LINE等網路社群瘋傳，網友紛紛敲碗問，「這是誰？跪求身分！」《ETtoday新聞雲》記者一查得知是小模「許葆葆」，她表示，「當時是拍照的休息空檔，想說陽光很美就拍一小段影片，沒想到被分享出去」，她還害羞說，「我裡面沒穿（胸罩）耶哈哈！沒想到影片這麼受歡迎，謝謝大家」

瓜子臉虎斑被叮成「戽斗貓」！

瓜子臉虎斑被叮成「戽斗貓」！

人夫拐「小40歲」女童！2周奔摩鐵5回　下場曝

人夫拐「小40歲」女童！2周奔摩鐵5回　下場曝

妻成植物人他要離婚　臉書照片露餡

妻成植物人他要離婚　臉書照片露餡

何如芸調解破局　王敏錡4點聲明：我媽希望她放下

何如芸調解破局　王敏錡4點聲明：我媽希望她放下

關鍵字：

婚外情人夫小三通姦懷孕偷吃霸凌離婚

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹大胃王吃播「麥克風收到詭異女聲」！低喊：妳不是一個人

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面