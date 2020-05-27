幫妻照料22隻貓「顧不好就挨罵」人夫求離婚！她反控：家暴還搞大小三肚子

▲男子阿輝（化名）控訴自己常被妻子霸凌，忍無可忍下只好訴請離婚，怎料卻遭妻反控外遇。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／基隆報導

男子阿輝（化名）控訴在酒店上班的妻子將家中養的22隻貓丟給他照顧，他倘若照顧不好妻子就會開罵，且每每夫妻倆為瑣事鬧上警局時，他都被逼得只能在員警面前求妻原諒，長年顏面盡失下他決定訴請離婚。法庭上妻子反控阿輝拿她賺的辛苦錢養小三，還把外遇對象肚子搞大。法官審理時因阿輝拿不出被妻子霸凌的證據，加上他臉書確實有露出外遇跡象，審結駁回阿輝離婚之訴。全案仍可上訴。

阿輝主張，2015年他與妻婚後同住一屋，但妻子因在酒店上班、作息日夜顛倒，順手就將家中22隻貓全交由他照顧，不過一旦妻子認為他照顧不周，就會出言辱罵，且不僅如此，每每老婆心情不好，就會開始言語霸凌「要他滾」，並出言威脅「不滾就報警」等話，逼得他常常需在警察面前央求老婆不要挖苦他。阿輝表示，他長年下來因實在忍無可忍，也覺得彼此沒有繼續維繫關係的必要，才會向法院訴請離婚。

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法庭上輝妻反擊表示，先生一直以來都好吃懶做，家中開銷全落在她身上，逼得她只好重回酒店賺皮肉錢，反觀先生，不僅趁她外出工作時拿她辛苦賺的錢養小三、小四，過去阿輝甚至還常使用在特種部隊習得的武術對她鎖喉、過肩摔及拳打腳踢，她無力反擊下只能報警求救。

輝妻再拿出先生臉書主頁上與1名女子臉頰緊貼、相互依偎、動作宛如情侶的親密合照，直指阿輝出軌在先。但對此，阿輝辯稱這是自己的表妹，他單方面喜歡人家，隨後又改口稱雙方是朋友，都是原住民，偶有搭肩都是正常舉動等。

基隆地院審理時認為，阿輝2018年12月31日把主頁感情狀態更新為「與某女穩定交往中」，還放上2人親密合照，這顯然不是親戚間會出現的互動，認定阿輝稱小三「表妹」是卸責之詞。法官審結因阿輝提不出遭老婆霸凌的證據，且經查又發現他曾自行離家，認為2人婚姻有破綻阿輝應負較重責任，審結判他敗訴，不准離婚。全案仍可上訴。

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