亞洲最大！點一下、拉一下300件文物就出現　故宮推12公尺「互動牆」　

▲故宮一樓導覽大廳重新改裝。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情趨緩，許多藝文展館逐步放寬防疫措施。故官博物院今（27日）推出全新的導覽大廳，結合故宮數位典藏與互動科技，打造一座亞洲最大、長達12公尺的「文物互動導覽牆」，收納300多件故宮精選藏品，為參觀者體驗4.0的創新個人化導覽。

故宮院長吳密察表示，故宮最重要的基礎就是老祖宗留下來的藝術經典，為了讓古老的藝術保留最原始的風貌，這此與現在數位做結合，以最即時的方式呈現在民眾眼前，觀眾可以依照個人興趣，點選互動牆的桃形框，再運用拖拉、滑動等互動手勢，輕鬆飽覽故宮文物精彩的數位圖像、影片、動畫、360度環物模型、書法互動釋文等。

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▲故宮院長吳密察。（圖／記者徐斌慎攝）

吳密察表示，位於故宮正館一樓的導覽大廳，常常是許多參觀者探索故宮的起點。這次導覽大廳的更新是以參觀者為出發點，透過直覺、友善的科技介面與紅外線感應模式，建置國內首見長達12公尺的「文物互動導覽牆」。其中還特別設計「扭蛋」，隱藏了神祕國寶，吸引許多小朋友點選，打開扭蛋就如同打

開多寶格的抽屜，讓人驚喜連連。





▲故宮打造亞洲最大、長達12公尺「文物互動導覽牆」。（圖／記者徐斌慎攝）

故宮也表示，導覽大廳在設計上也考量親子、樂齡、身障或行動不便觀眾等參觀需求，讓互動導覽牆沒有高度限制，期望營造不同觀眾都可以在此觀賞、參與、互動與休憩的友善共融空間。

▲故宮一樓導覽大廳重新改裝。（圖／記者徐斌慎攝）