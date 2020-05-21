在《動森》佈置翠玉白菜！故宮22件人氣國寶開放玩家下載

▲玩家可以在《動森》裡用翠玉白菜、肉形石畫像，打造「微型故宮」！（圖／國立故宮博物院提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院搶搭熱潮，加入風靡全球的遊戲「動物森友會」！即日起在「故宮Open Data專區」開設「動物森友會專區」，提供22件精選文物圖像給玩家們免費下載使用，包括知名的翠玉白菜、肉形石等，讓玩家能用人氣國寶畫像豐富自己的島嶼家園。

受到新冠肺炎疫情衝擊影響，今年故宮參觀遊客驟減，4月與去年同期相較降低99%，民進黨立委黃國書就曾在日前的立法院會上建議，故宮應該要注意世界趨勢，例如運用遊戲軟體來推廣，並提到「紐約大都會博物館」就跟目前全球熱門的遊戲「動物森友會」合作行銷。

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▲玩家可以用故宮人氣國寶妝點家園。（圖／國立故宮博物院提供）

如今故宮也搶搭熱潮，提供經典文物圖像讓玩家免費下載使用，第一波搶先開放〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉、〈北宋 汝窯青瓷蓮花式溫碗〉、〈清院本清明上河圖（部分）〉等22件故宮知名典藏文物。

▲▼故宮人氣國寶翠玉白菜、肉形石。（圖／國立故宮博物院提供）

玩家只要在「故宮Open Data專區」開設的「動物森友會專區」，透過任天堂Switch Online App的「我的設計」，掃描選定文物圖像QR Code，再進入動物森友會「我的設計」按下「＋」按鍵並下載，就可將喜愛的文物佈置在島嶼或家中的任何角落，打造專屬自己的「微型故宮」。

目前故宮Open Data專區，提供超過7萬張中低解析度及1萬張以上高解析度圖像資料，無需申請、不限用途，供民眾免費下載。民眾可依時代、類別、關鍵字進行檢索，也可選擇「展覽包」瀏覽特定展覽的精選文物。故宮表示，歡迎全民多加利用故宮的線上資源，創造多元豐富的藝文體驗，讓故宮文物貼近現代生活。