疫情影響故宮人潮剩3成　故宮院長：回到「人聲鼎沸」還要很長時間

▲故宮博物院院長吳密察。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

隨著國內疫情趨緩，許多藝術展館都適度的放寬防疫措施。故宮博物院院長吳密察今（27日）指出，疫情影響故宮來客量，要回到去年沒有疫情的人流，可能還是需要一些時間，目前周間每日約350人、周末每日約1500人，人潮僅剩3成，要回到以往人潮，還需要很長的時間。

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▲國立故宮博物院院長吳密察受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

故宮今日舉行「故宮北部院區導覽大廳」開幕記者會。會前吳密察接受媒體採訪時指出，隨著國內疫情趨緩，故宮已準備好放寬人流的措施，目前每天都有在統計人數，以周二至周五而言，每日約有350至500人左右，週六、周日每日則有1500人左右。

吳密察說明，故宮內部每周都會進行疫情會議，目前決議當周二到周五人數到達1000人、六日到2000人，表示人流回來了，屆時將放寬展場管制。

▲國立故宮博物院北部院區正館一樓導覽大廳重新改裝。（圖／記者徐斌慎攝）

指揮中心日前規定，室內需有500人限制的人流控管，吳密察表示，藝文展場其實有分兩種，一種像兩廳院賣票入場的方式，另一種則像故宮類似的展館，因同一時間不一定會同時湧入500人，因此故宮將訂定自己的人流上限，若同一展區有200個參觀者，將適時分散人潮。

至於故宮何時將恢復原有人潮，吳密察也說，故宮北院的大戶是國際觀光客，以去年而言，總參觀人數有383萬人，但國內人數才74萬人次，因此只要國外疫情還在，故宮無法回到人聲鼎沸的時期，要回到以往的人流，還需要很長一段時間。

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