美軍2架B-1B「直逼香港外海」！　官方PO照：國際法允許的任務

▲B-1B槍騎兵轟炸機進入南海出任務。（圖／取自Aircraft Spots twitter）



實習記者周依儒／綜合報導

美軍26日派出2架B-1B超音速戰略轟炸機巡弋西太平洋與南海，甚至一度靠近香港外海引起中方不滿，對此美國太平洋空軍（U.S. Pacific Air Forces）於26日在官方FB上發表此次南海巡邏任務的照片，並強調這是在國際法允許下的飛行任務，且也是美國國防部自己挑選的時間。

▲美國B-1B超音速戰略轟炸機。（圖／翻攝自ＦＢ／U.S. Pacific Air Forces，下同。）



根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特發布的航跡圖顯示，2架B-1B超音速戰略轟炸機從亞利桑那州的戴斯空軍基地（Dyess Air Force Base）出發，並於本月26日在南海執行任務；KC-135R空中加油機則從關島安德森空軍基地出發，經過巴士海峽，前往台海周邊，其中KC-135R空中加油機的航跡圖顯示，飛機朝著香港方向飛去，直到香港外海才折返。

對此，中國外交部發言人耿爽表示，中國尊重也維護各國因《國際法》而享有的航行、飛行自由，但不允許任何國家以「航行、飛行自由」為名義，來侵略別他國領域安全、損害主權。

美軍在今年4月21日，無預警將轟炸機撤離關島以後，改採「態武力戰略觀」，降低潛在對手的預警能力，此後B-1B更是頻頻現身台灣周邊，26日選擇現身香港外海，無疑是對北京政府推出「港版國安法」做出回應。