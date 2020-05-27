「港人來台居留」16種方式一次看　備妥5項文件向移民署申請

▲大陸全國人大會議提出將「港版國安法」列為全國性法律在香港實施、中央可在港設立國安機構，引起香港社會巨大反彈。（圖／路透社，以下皆同）

政治中心／綜合報導

「港版國安法」預計於28日在大陸全國人大會上進行審議，許多港人對香港的前景感到擔憂，已開始規劃移民。根據台灣《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，香港澳門人民若想申請在台灣居留，其實有16種方式，包括最廣為人知的在台投資600萬以上，還有依附親人、在特殊領域有成就者。

香港去年爆發反送中運動，引發港人對政府的不信任，不少人選擇移居台灣。根據內政部移民署統計資料，香港去年來台居留人數達到5858人，但今年截至4月，申請居留人數已經突破2383人，再隨著中國大陸全國人大28日將審議「香港版國安法」，讓港人擔憂「一國一制」來臨，「移民台灣」再度成為關注焦點，內政部不排除未來申請居留港人人數仍會持續增加。

根據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第16條規定，港澳居民有16種方式可以來台申請居留，條件如下：

一、其直系血親或配偶在台灣地區設有戶籍。但其親屬關係因收養發生者，應存續2年以上。

二、香港或澳門分別於英國及葡萄牙結束其治理前，參加僑教或僑社工作有特殊貢獻，經教育部或行政院大陸委員會會同有關機關審查通過。

三、在特殊領域之應用工程技術上有成就。

四、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就。

五、在台灣地區有新台幣600萬元以上之投資，經中央目的事業主管機關審查通過；或在台灣地區以創新創業事由經中央目的事業主管機關審查通過。

六、在國外執教、研究新興學術或具有特殊技術與經驗，經中央目的事業主管機關核准。

七、經中央目的事業主管機關核准來台就學；或其畢業回香港或澳門服務滿2年。

八、經中央勞動主管機關或目的事業主管機關許可在台灣地區從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第七款或第十一款工作，或依取得華僑身分香港澳門居民聘僱及管理辦法或外國人才專法第二十條準用同法第五條、第六條第一項、第七條、第八條及第十條規定許可工作。

九、其他經政府機關或公私立大專校院任用或聘僱。

十、對政府推展港澳工作及達成港澳政策目標具有貢獻，經行政院設立或指定機構或委託之民間團體出具證明，並核轉行政院大陸委員會會同有關機關審查通過。

十一、有本條例第十八條之情形，經行政院大陸委員會會同有關機關審查通過。

十二、在台灣地區合法停留5年以上，且每年居住超過270日，並對國家社會或慈善事業具有特殊貢獻，經主管機關會商有關機關審查通過。

十三、經中央勞動主管機關許可在台灣地區從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十款工作。

十四、其配偶為經核准居留之台灣地區無戶籍國民、或經核准居留或永久居留之外國人、或經核准長期居留之大陸地區人民。但該配偶係經中央勞動主管機關許可在台灣地區從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十款工作者，或經中央目的事業主管機關核准來台就學者，不得申請。

十五、來台傳教弘法或研修宗教教義，經主管機關會商相關目的事業主管機關審查通過。

十六、經行政院許可香港或澳門政府在台灣地區設立機構之派駐人員及其眷屬。

另外，根據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第17條規定，香港或澳門居民申請在台灣地區居留，應準備下列文件向移民署申請，包括「居留申請書」、「香港或澳門永久居留資格證件」、「保證書（但符合前條第一項第七款規定，經中央目的事業主管機關核准來台就學或第十六款規定者免附）」、「最近五年內警察紀錄證明書，但經移民署許可免附者免附」、「健康檢查合格證明」，以及其他相關證明文件。

前項第五款健康檢查合格證明，其應包括項目，準用中央衛生主管機關訂定的健康檢查證明應檢查項目表。第一項應備文件，依外國人才專法第二十條準用同法第八條規定申請就業金卡者，免附第三款至第五款之文件。但依其他主管機關之規定應檢附者，從其規定。

而總統蔡英文也在27日受訪時提及，已在上午與行政院長蘇貞昌進行討論且達成共識，針對對香港人提出人道救援行動方案，這個專案會由陸委會負責規劃，並且跨部會協調專案，希望陸委會在最短時間提出他們的規劃，以及對社會大眾說明。

蔡英文也強調，港人入台灣安置、就業等，會有專案來處理這件事情，「我們照顧香港人民的決心不變，我們會提供他們必要的協助，讓他們到台灣來居留、生活，還有工作。」

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