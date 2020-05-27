馬江反罷韓被韓國瑜拒絕？　蕭旭岑證實：馬英九一月就開始聯繫韓陣營

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜決定對罷韓採取冷處理策略，為了避免激化對立，婉謝前總統馬英九、黨主席江啟臣及前新北市長朱立倫的協助。馬英九基金會執行長蕭旭岑27日證實前高市府發言人王淺秋曾來電婉拒幫忙，馬辦確實從一月就開始聯繫韓陣營，但對方希望以低調的態度降溫罷韓情緒，雙方都能理解。

蕭旭岑表示，馬英九從頭到尾的立場都是若韓陣營需要幫忙，一定全力配合，畢竟罷免案如何因應，還是以主角想法為準，高市府希望低調處理，大家當然尊重他們的決定。

中常委李德維表示，為了避免對立，呼籲支持者不要去投票、不要辦活動，韓國瑜希望為高雄盼經濟與建設，不論是馬英九、江啟臣都在適當的位子盡一份力，全黨都會尊重韓國瑜的決定。

李德維說，投票日也快到了，黨中央、中常會、立院黨團都心繫高雄，高雄的市政大家都看在眼裡，這次大雨的淹水狀況算是輕微，黨中央一定力挺韓國瑜。至於補選的人選，他認為「每個人心中都有答案」，留到6月6日以後再談。

針對高雄地方要角不認同韓國瑜的降溫策略，不具名黨內人士指出，韓國瑜陣營內部決策過程中有太多矛盾，包括針對投票場所限制、查核連署書等，雖然定調「冷處理」，但過程中卻出現許多激起對立的動作，可見內部並無取得策略的共識。該人士認為，動作矛盾只會抵消力量，黨內也無所適從，難以配合。

黨內人士表示，國民黨中央確實希望南下協助，韓陣營則婉拒，希望不要有更多動作激起對立，自從一月開始，不論是馬英九、前新北市長朱立倫或是前代理主席林榮德，都透過管道向韓陣營表達願意提供協助，韓陣營皆婉拒，表示採取冷處理策略，馬、朱、代理黨中央都收到相同的回覆。

秘書長李乾龍則呼籲外界不要見縫插針，他表示馬英九、朱立倫、江啟臣都是尊重韓國瑜的基調，低調面對罷韓，高調面對市政與防疫措施，全黨配合，低調不表示中央不關心。

對於黨中央「熱臉貼冷屁股」的說法，李乾龍說，是因為要配合韓陣營的冷處理策略，這些批評都是外界見縫插針，全黨是共同支持，國民黨一定上下一條心，穩住韓國瑜持續在高雄施政。

李乾龍指出，民進黨動用國家機器，即便國民黨有再大的力量都敵不過國家機器，包括國防部、教育部、交通部，各部會都動起來，動員罷免韓國瑜，極端的作法太不厚道，但選民心中有一把尺，全都看在眼裡。





▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照／記者林敬旻攝）