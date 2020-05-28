韓國瑜訴求「建設有成 幸福高雄」　經發局帶頭衝！12字曝高雄未來發展方向　

▲高雄市經發局在市長韓國瑜就任之後，這一年當中推出多項經濟政策 。（圖／高雄市經發局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜喊出「建設有成 幸福高雄」、「高雄正在改變與進步」，所以對於負責經濟發展重任的經發局來說，責任相當重大，自從2019年開始，秉持「引資、轉型、創新、活化、便民」，五大策略為民服務，對外招商引資、對內創新活化，光是這一年多以來，成果明顯。

分別是營造良好投資環境 招商投資金額成長95%，雖然年初受疫情影響，各產業雖受到不等的衝擊，但各界仍看好高雄投資環境，統計2019年到2020年4月，重大民間投資金額累計已達2,538億元、新增就業機會預計超過2.1萬個，包含國巨(312億元/2,600個)、誠毅紙器(4億元/40個)，鑽石場域計畫(406億元/4,200個)、台郡科技(200億元/3,000個)、海霸王(80億元/200個)、南六企業(35億元/72個)…等。

▲高雄市經發局在市長韓國瑜就任之後，這一年當中推出多項經濟政策 。（圖／高雄市經發局提供）

和發產業園區投資額增幅213% 為產業全球化超前部署，高雄市原有工業區土地使用率多達九成以上，幾無多餘空間可供投資設廠，基於產業全球化趨勢之戰略考量，經發局致力推動和發產業園區開發。迄今園區內產一用地已全數完銷、只租不售用地已出租逾九成，對高雄經濟提供重大貢獻及效益，預估總投資額約548億元(原估175億，增幅約213%)、年總營業額超過972億元(原估400億，增幅約143%)、提供就業機會10,816人，另支援性用途之產二用地現正熱銷中，提供回流企業最佳優質投資設廠環境。

「愛情城市」一直是市府努力推動的方向，並致力於將愛情元素結合產業，創造新產業鏈及新商機，市府已建置「愛在高雄」資訊平台整合婚攝、喜餅、婚筵、百貨、婚企、新秘等6大產業，並募集137間店家於平台露出，準新人可以直接上網查詢比較，找出最屬意的套裝，省時又省力。也結合在地遊艇產業優勢，實現夢幻般的遊艇婚禮，於今年4月16日在亞灣的碼頭舉辦「愛在高雄-結婚吧！高雄遊艇PARTY」戶外婚禮做為示範，並媒合婚慶與遊艇業者推動高雄「艇」幸福之獨特遊艇婚禮優惠，祭出靜態攝影3,600元、動態遊港攝影36,000元的優惠至年底，實現新人遊艇婚禮的夢想。

另外還有高雄市政府經發局為打造高雄成為數位之都，於去年6月攜手工研院成立KO-IN智高點（高雄智慧科技創新園區）。短短一年時間已累積育成22家新創公司，吸引10家中堅企業進駐設立研發推廣中心，空間進駐率約達80%，創造153個就業績會、營業額增加3.4億元，在招商育成成績上已有不小斬獲。

▲高雄市經發局在市長韓國瑜就任之後，這一年當中推出多項經濟政策 。（圖／高雄市經發局提供）



「智慧創新、綠色永續、產業轉型將是高雄未來發展的重要主軸。」經發局長伏和中表示，對內活化老市推動庶民經濟、開發愛情產業鏈、設立青創基地、提供就業機會串聯北漂青年返鄉；對外營造優良招商投資環境、加速開發產業園區，吸引優質企業投資高雄。未來將推動高雄產業創新轉型，改變高雄原有的重工業產業結構，持續招商引入綠色及高值產業發展，才能與地球共存永續發展。另，對老舊場域積極活化亦是關注重點，如何兼顧傳統發掘新商機、促進庶民經濟穩定發展，市府團隊將與市民攜手推動相關政策，持續帶動城市發展。

▲高雄市經發局在市長韓國瑜就任之後，這一年當中推出多項經濟政策 。（圖／高雄市經發局提供）

